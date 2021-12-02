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【美股焦點】Meta破解財富密碼　允許加密貨幣落廣告

股樓投資 22:05 2021/12/02

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隨著數字貨幣日趨成熟，Facebook 和 Instgram 母公司Meta（FB）決定容許加密貨幣公司在其社會媒體上投放廣告。同時，Facebook 加密貨幣業務的負責人大衛馬庫斯(David Marcus) 周二（30日）宣布，他將在年底離開公司。

【BlackFriday】亞馬遜：BlackFriday銷售額破紀錄　【下一頁

在以往，許多想要推廣加密貨幣或相關業務的營銷人員必須提交申請，包括他們獲得的任何許可證以及是否在公共證券交易所交易等信息。但在新規則下，如果廣告商（例如交易所或加密錢包）擁有27個符合條件的監管許可證之一，便可以在Meta的社交平台下廣告。
 
大衛馬庫斯(David Marcus) 的離職與他嘗試推出一種加密貨幣後失敗有關，該加密貨幣原本可用於通過 Facebook 產品在線向世界上的任何人匯款，但後來項目失敗，大衛馬庫斯也決定在今年年底離開公司。

【延伸閱讀】大摩預計元宇宙引發8萬億美元商機 看好5隻美股受惠　【下一頁

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同場加映：【iM Cafe】港股反彈暫脫險 聯儲局放鷹點部署？

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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