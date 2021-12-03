夏國賢偷食女下屬後首受訪 被批為復出英國政壇鋪路

英國前衛生大臣夏國賢因被揭發與女下屬科拉丹傑洛在辦公室偷情，觸犯防疫規定而離職，斷送仕途兼與太太離婚。現擔任國會議員的他在偷食事件後首次接受訪問，承認他讓很多人感到失望，事件已摧毀自己人生，並再向他傷害過的人道歉。

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夏國賢（Matt Hancock）日前接受英國獨立電視台（ITV）訪問，在揭發偷食事件及與太太離婚後，首次接受訪問剖白感受。夏國賢表示，覺得偷食事件摧毀整個人生，最後基於考慮個人品行及職業道德，因此決定辭職，並認為這是正確做法。

被問及對於沒有被首相約翰遜（Boris Johnson）解僱有否感到驚訝，夏國賢表示不會透露與約翰遜的對話內容。夏國賢續稱已作出辭職的正確決定，同時指自己讓很多人失望，再次為傷害過的人致歉。

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夏國賢罕有接受訪問及解釋偷情事件，令人質疑是否為重返政府鋪路。但他堅稱自己不急於再擔任官職，強調很享受擔任國會普通議員，亦是一項非常重要的工作。

現年42歲的夏國賢與前妻米勒（Martha Hoyer Millar）結婚15年，在6月被拍到他和下屬科拉丹傑洛（Gina Coladangelo） 在辦公室擁吻，違反防疫規定，其後宣布離婚。而科拉丹傑洛是亦有夫之婦，事件被揭發後，她與連鎖家品品牌Oliver Bonas的特雷斯（Oliver Tress）結束12年婚姻關係。

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責任編輯：郭麗明