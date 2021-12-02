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【內房股】 憧憬監管機構放鬆融資 內房股有追捧

股樓投資 18:40 2021/12/02

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有內媒報道指，碧桂園（02007）、龍湖集團（00960）及中國海外（00688）擬在銀行間市場發行中期票據，顯示監管機構放鬆房企融資，帶動內房股有追捧。藍籌股碧桂園收市升4.1%，報7.11元；龍湖升3.1%，報38.35元；中海外升2.8%，報18.64元；華潤置地（01109）升2.5%，報33.4元。

【異動股】 中國燃氣半年少賺19% 遭券商大削目標價【見下頁

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與此同時，據中國指數研究院的最新數據顯示，11月內地房地產信用債的發行規模為371.4億元（人民幣，下同），相較於10月的130億元，大幅增長近兩倍，平均發債息率亦有所下跌，民營房企於境內發債的情況的確有所好轉。

瑞信發表研究報告指，隨著更多的民企開發商發行銀行間中期票據，以及監管機構對收益用途的控制放寬，資產負債表相對強勁的開發商的融資環境應該得到改善。然而，該行擔心金融機構普遍仍存在避險情緒，對於目前處於財務困境的開發商而言，再融資仍然具有挑戰性。

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記者：郭秀慧

港股 碧桂園 地產 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 中國海外 碧桂園（02007）

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