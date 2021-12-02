【變種病毒】日本政府突跪低　決撤回赴日國際線禁令

由於Omicron在全球擴散，日本政府原本在周一 (11月29日) 宣布，由11月30日起，禁止航空公司接受飛往日本的訂位，變相令國民「有家歸不得」。但日本政府於今日(12月2日) 宣布決定撤回有關決定，但維持每日3,500人的入境人數。



日本官房長官松野博在記者會上宣布撤回有關的決定，主要原因是有關禁令帶來混亂，也對於國民回國帶來不便。經過內閣充分考慮後，決定撤回。在消息發表後，全日空航空公司和日本航空公司均表示，正準備接受重新接受國民回國的機票預訂。



日本首相岸田文雄也表示，該政策的快速逆轉是考慮到日本國民的旅行需求。自岸田文雄上任後，一直被稱為安倍的「傀儡首相」，因此執行與菅義偉不同的防疫政策，採取強而有力的預防措施，但忽略國民想回家過年的需要，但今次事件反映岸田政府在決策前未有充分考慮。



日本繼續維持每日3,500人的入境人數限制，以應對於Omicron變種病毒而加強邊境管制。同時，日本早已禁止外國人入境，但日本人的配偶、持有永久居留許可的人士則不受限。但根據多間航空公司的資料顥示，今年的機位已經非常緊絀，部分的日子的機位也已經爆滿。

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責任編輯：黃苑筠