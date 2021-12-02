  • 18°C
香港時間 : 20211202日 (四) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】日本政府突跪低　決撤回赴日國際線禁令

環球政經 18:47 2021/12/02

分享：

由於Omicron在全球擴散，日本政府原本在周一 (11月29日) 宣布，由11月30日起，禁止航空公司接受飛往日本的訂位，變相令國民「有家歸不得」。但日本政府於今日(12月2日) 宣布決定撤回有關決定，但維持每日3,500人的入境人數。
 
日本官房長官松野博在記者會上宣布撤回有關的決定，主要原因是有關禁令帶來混亂，也對於國民回國帶來不便。經過內閣充分考慮後，決定撤回。在消息發表後，全日空航空公司和日本航空公司均表示，正準備接受重新接受國民回國的機票預訂。
 
日本首相岸田文雄也表示，該政策的快速逆轉是考慮到日本國民的旅行需求。自岸田文雄上任後，一直被稱為安倍的「傀儡首相」，因此執行與菅義偉不同的防疫政策，採取強而有力的預防措施，但忽略國民想回家過年的需要，但今次事件反映岸田政府在決策前未有充分考慮。
 
日本繼續維持每日3,500人的入境人數限制，以應對於Omicron變種病毒而加強邊境管制。同時，日本早已禁止外國人入境，但日本人的配偶、持有永久居留許可的人士則不受限。但根據多間航空公司的資料顥示，今年的機位已經非常緊絀，部分的日子的機位也已經爆滿。

【筍工推介】公務員事務局請二級法定語文主任 月薪3萬元至5.5萬元 提供中英文互譯服務　【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

日本 航空 機票 經濟 公務員事務局

上一篇文章

【2022年部署】交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股

下一篇文章

【內房股】 憧憬監管機構放鬆融資 內房股有追捧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【樓市熱話】 網選本港「最好行」商場 又一城海港城太古城通通榜上有名
【樓市熱話】 網選本港「最好行」商場 又一城海港城太古城通通榜上有名
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款