洞察中國債券的趨勢和影響投資因素

目前，中國在岸債券市場的規模已突破人民幣125萬億 ，成為全球第二大債券市場 。在持續低息的環境下，債市穩定的收益正吸引更多投資者關注。過往，投資中國債券的主要是機構投資者，但隨著多隻中國債券ETF相繼推出市場，同時入場門檻較低，為個人投資者提供投資在岸中國債市的選項。本期我們探討近年外資流入中國債券市場的趨勢，以及投資中國債券的考慮因素。

外資流入中國債券市場的催化劑

中國債券市場持續對外開放，離岸投資者參與的途徑包括銀行間債券市場（CIBM Direct）和債券通（Bond Connect）。自2019年4月以來，中國債券獲納入多隻全球債券指數 ，均有助帶動外資流入中國債券市場。過去三年，外資持有中國債券的規模上升至人民幣3.84萬億元 ，佔在岸債券流通量的3.2% 。

外資所持有的中國債券高度集中於中國政府債券和政策性銀行債券，截至2021年7月底，中國政府債券和政策性銀行債券分別佔外資持有中國債券金額的59%和28% 。可是，與其他地區的主權債市場相比，外資在中國政府債券市場的參與度仍然偏低；在2020年底，離岸投資者持有中國政府債券的10%；反觀美國國債市場中的海外投資者比例則高達26.4% 。

隨著中國政府債券獲納入國際指數，包括自2021年10月起加入富時世界國債指數（WGBI），而中國債券的權重料將逐步增加至5.25%，流入中國政府債券的新資金或有機會達到1,300至1,600億美元 ，並分階段在36個月內投入市場。

以中國債券提升收益

除了指數納入外，中國政府債券的收益率也帶動外資流入債券市場。目前中國10年期國債的孳息率約2.92% ，而美國10年期國債的孳息率約為1.60% ，此外，中國政府債券的孳息率曲線較為平坦（即短期及長期債券的孳息率差距較少），短期中國政府債券（期限為3個月至1年）的孳息率約2.3% ，與前述之10年期國債孳息率僅相差大概60點子。

從風險回報角度而言，中國債券比主要已發展債券市場亦較優勝。以彭博巴克萊美元綜合（未對沖）指數系列（Bloomberg Barclays USD Aggregate Index series）中的寬基債券指數，對比美國、日本、英國、中國和全球整體債券市場的風險回報情況，發現中國債券的回報／波動比率較以上市場高 。另外，由於中國債券與其他主要債券市場的相關性較低 ，中國債券或可成為固定收益投資組合的分散風險工具。

中國債券投資涉及特定風險，例如在發展中市場發行的債券的波動性或會較高，流動性或會較低，內地信用評級機構所採用的評審準則或有別於海外信用評級準則，兩者或不能直接比較。

運用ETF投資中國債券

中國債券的收益潛力不容忽視，ETF或可為個人投資者提供較低成本和較便捷渠道，投資在岸中國債券市場。香港ETF市場提供多種中國債券ETF產品選擇，涵蓋中國政府債券、政策性銀行債券及房地產債券，於2021年10月，香港上市的中國債券ETF錄得超過40億港元資金流入，資產管理規模超過77億港元，較去年底增長逾10倍。

香港市場的ETF在亞洲時區交易，全面覆蓋中國在岸債券市場的交易時間，為投資者提供價格發現優勢。此外，香港交易所最近推出多項費用寬免措施，包括免除固定收益或貨幣市場ETF交易的交易系統使用費，有助投資者降低交易成本。

ETF與其他投資產品一樣涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，應先了解清楚ETF及其相關投資風險。如欲了解更多，歡迎瀏覽香港交易所網頁 。