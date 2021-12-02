【銀行服務】數碼化下恒生分行減至60多間　網上辦銀行服務減排隊需要

恒生銀行 （00011） 位於中區皇后大道中的新分行將於周五投入運作，原有在陸佑行的分行則會關閉，新分行將以新形象示人。恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡表示，該行現正整合分行，整體分行數目已減逾一成至超過60間，包括自動櫃員機在內之整體服務網點則仍有超過200個。

袁妙齡解釋，數碼化下對分行數目之需要減低，疫情下客戶已習慣選用其他途徑如網上辦理銀行服務，因此會選擇關閉一些位置較不便的分行。事實上，客戶的數碼化需求亦見增長，今年首三季手機提款數量按年大升七成。她又指，分行選址會考慮客戶的財富管理需要，而有關方案需由銀行專員講解。人手方面，恒生現時銷售及後勤人員比例分別是6成及4成，該比例會隨著業務需要調整，銀行計劃增聘銷售人員，並透過內部培訓、調職等方式發掘人才，以配合銀行財富管理的業務重心。

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將 ESG融入分行日常營運

袁妙齡指，分行策略上會考慮數碼創新、跨越理財及環境、社會和企業管治（ESG），這三方面的元素。具體而言，客戶可透過網上處理銀行服務，即使前往分行亦毋須取票輪候，而是可即時通過手機完成服務。分行又設有數碼特使，利用二維碼配合平板電腦，即場協助客人完成更改電話地址等基本服務。該行又逐步將ESG融入分行日常營運，包括為省電而採用LED節能照明系統及於裝修設計上做到自然採光、設下兩年內分行無紙化的目標，以及使用環保物料製造職員制服。

跨越理財方面，恒生將於分行設立跨境理財通專屬櫃位，又成立跨境理財通專隊負責有關服務。袁妙齡透露，南北及北向理財通的客戶反應暫時相若，客戶最常查詢的理財通事宜包括開戶條件、流程、資金轉帳方式等。

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記者﹕余倩敏