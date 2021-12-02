上環ONE CENTRAL PLACE樓書曝光　一房最細383呎起

由信置（00083）及市建局發展的上環新盤ONE CENTRAL PLACE上載樓書，全盤共提供121伙。據樓書顯示，單位實用面積由383平方呎起，至最大1,028平方呎，間隔則設一房至三房間隔。全盤共116伙標準單位，實用面積由383至992平方呎，主要為一房及兩房間隔。另外，項目設5伙特色戶，實用面積由393至1,028平方呎，最大單位為三房套間隔。

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ONE CENTRAL PLACE最細單位見於18及19樓D室，實用面積383平方呎，屬一房間隔，套廁設計，單位外連22平方呎露台及16平方呎工作平台。另外，據樓書所示，項目不設會所及車位。

資料顯示，ONE CENTRAL PLACE位於卑利街23及25號、結志街33號，已獲批預售樓花同意書，料快將推出市面。項目預計關鍵日期為2024年5月31日，樓花期約為兩年半。

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