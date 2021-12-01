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【飲食健康】蛋黃高膽固醇？研究：每天吃3隻蛋可降膽固醇約20%

理財智慧 15:00 2021/12/01

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美國康乃狄克大學（University of Connecticut）進行一項有關吃雞蛋的研究，讓參與者每天吃不同顆數的蛋，連續進行為期12周的試驗。結果顯示，每天吃3顆蛋組的參與者，在12週後的總膽固醇和壞膽固醇都降低了18％。

研究團隊表示，因為蛋黃中的卵磷脂可以降低膽固醇吸收，增加膽汁排除膽固醇的量，多吃卵磷脂是有助調節膽固醇和膽固醇代謝的。而降低膽固醇的主要方法是遠離飽和脂肪，飽和脂肪才是膽固醇製造原料，在加工食物中最為常見。

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責任編輯：龍紀瑩
 

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