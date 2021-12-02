【2022年部署】交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股

交銀國際發表2022年投資展望。該行表示，隨著經濟短週期從峰值滑落低谷，內地的政策的支持力度將逐步增強以對沖下行風險。儘管如此，全面放鬆房地產在現階段機會較小。政策走向將與市場預期斡旋，以求平衡抑制房產投機的政策決心和管理系統風險的必要性。該行預期，定向寬鬆、甚至伺機降準都是很有可能發生。

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交銀指出，隨著對於樓價只漲不跌的預期開始轉變，資金從房地產向其他資產類別的再配置將促使一個更健全的資本市場行穩致遠。此外，人民幣將階段性略貶。而在一個避險的市場環境中，債券收益率也將有所回落。投資策略方面，交銀建議關注在2021年期間行業因受到強烈監管而遭受重創的板塊，包括消費和互聯網行業。同樣於近期弱勢的房地產板塊，隨著市場情緒的轉變都很可能將技術反彈，儘管這種性質的反彈交易難度大。交銀同時推介12隻明年行業首選股，當中包括11隻港股及1隻美股。

交銀國際2022年行業首選股一覽：

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