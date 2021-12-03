【新股IPO】滴滴啟動美國退市　彭博列十大潛在回流股、除了滴滴、拼多多還有......

▲ 【新股IPO】傳中證監收緊VIE架構 彭博列十大潛在回流股、除了拼多多還有......

滴滴（美：DIDI） 宣布，即日起啟動紐交所退市工作，並準備在香港上市，加上美國證監會（SEC）確定實施2020年已通過的《外國公司問責法案（HFCAA）》，中概股回流速度或加快。彭博日前列出10隻市值高且僅在美國掛牌的中概股，指它們回流的可能性最大，當中滴滴已經「開口中」。

彭博日前報道，中國監管部門計劃禁止中國企業以VIE（可變利益實體）結構在國外交易所上市，但中證監其後否認有關消息。不過，目前未清楚會否有潛在新規要求已在海外上市的中概股退市，彭博分析認為，如果內地當局禁止中國企業使用VIE結構，已在美國上市的中概股可能加快回流。

傳中證監正草擬新規禁止VIE架構企業赴海外上市 中證監否認：媒體報道不屬實【下一頁】

彭博列出僅10隻只在美國掛牌，而且市值高的中概股，指它們成為潛在回流的股份。當中以拼多多（美：PDD）的市值最高，達833億美元；蔚來（美：NIO）及滴滴出行（美：DIDI）則排第二及第三，兩股市值分別達675億美元及368億美元。

其他潛在回流股還包括貝殼找房（美：BEKE）、陸金所（美：LU）、滿幫（美：YMM）、看准網（美：BZ）、騰訊音樂（美：TME）、富途（美：FUTU）及唯品會（美：VIPS）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：【新股IPO】傳中證監將要求VIE架構赴港上市需經審批

【中美貿易戰】美中經濟安全委員會據報建議禁VIE架構華企上市