【2021回顧】蘋果App Store年度排名出爐　冠軍寶座哪款Apps奪得？

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踏入12月，蘋果（Apple）一如以往宣布App Store年度排名，表揚2021年最佳應用程式（app）及遊戲。今年的得獎作品來自世界各地，由蘋果全球的App Store編輯團隊精選出來，團隊依開發質量、創新技術、設計創意、正面文化影響等作評選標準。
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今年App Store年度最佳得獎者將可獲得由蘋果工業設計團隊開發的獎盃，仿造App Store藍色標誌打造的100%回收鋁製工藝品，獎項名稱會鑲嵌在標誌上，背面則會刻有個別獲獎者的名字。蘋果CEO Tim Cook表示：「得獎者們發揮了自己的才華和願景，不但帶來年度最佳 app 和遊戲，更激發全球數百萬用户的創造力和熱情。」
今年的最佳App和遊戲均在不同的Apple裝置上為用户帶來獨特的體驗，年度最佳 iPhone App由《Toca Life World》奪得，在Toca Life: World中，用家可以打造屬於自己的世界，編出故事；年度最佳iPad App則是《LumaFusion》，供用家剪片、修圖等；年度最佳Mac App則是由Luki Labs Limited開發的《Craft》奪得，主要作文件與記錄編輯；年度最佳Apple TV App則是《DAZN》，用作觀看運動節目；年度最佳Apple Watch App就是由Grailr開發的《Carrot Weather》，用作觀察天氣變化。
至於遊戲方面，年度最佳iPhone遊戲是由Riot Games開發的《英雄聯盟：激鬥峽谷》奪得；年度最佳iPad遊戲則是《MARVEL未來革命》；年度最佳Mac遊戲是《Myst》；年度最佳Apple TV遊戲就由《Space Marshals 3》取得勝利。
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此外，蘋果編輯團隊還評選出2021年度趨勢 (Trend of the Year)，旨在找出對人們影響深遠的活動趨勢，並發掘出回應時代需要的精彩App和遊戲。而2021年的最重要趨勢是「連繫」（Connection）。
得獎作品包括：
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責任編輯：曾曉汶