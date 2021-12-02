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【2021回顧】蘋果App Store年度排名出爐　冠軍寶座哪款Apps奪得？

科技 19:30 2021/12/02

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蘋果（Apple）一如以往宣布App Store年度排名，表揚2021年最佳應用程式（app）及遊戲。

踏入12月，蘋果（Apple）一如以往宣布App Store年度排名，表揚2021年最佳應用程式（app）及遊戲。今年的得獎作品來自世界各地，由蘋果全球的App Store編輯團隊精選出來，團隊依開發質量、創新技術、設計創意、正面文化影響等作評選標準。

【FaceTime新功能】蘋果「同播同享」年內登陸Mac機　FaceTime與朋友共享電影

【蘋果爭議】蘋果上訴失敗　App Store需開放第三方支付

今年App Store年度最佳得獎者將可獲得由蘋果工業設計團隊開發的獎盃，仿造App Store藍色標誌打造的100%回收鋁製工藝品，獎項名稱會鑲嵌在標誌上，背面則會刻有個別獲獎者的名字。蘋果CEO Tim Cook表示：「得獎者們發揮了自己的才華和願景，不但帶來年度最佳 app 和遊戲，更激發全球數百萬用户的創造力和熱情。」

今年的最佳App和遊戲均在不同的Apple裝置上為用户帶來獨特的體驗，年度最佳 iPhone App由《Toca Life World》奪得，在Toca Life: World中，用家可以打造屬於自己的世界，編出故事；年度最佳iPad App則是《LumaFusion》，供用家剪片、修圖等；年度最佳Mac App則是由Luki Labs Limited開發的《Craft》奪得，主要作文件與記錄編輯；年度最佳Apple TV App則是《DAZN》，用作觀看運動節目；年度最佳Apple Watch App就是由Grailr開發的《Carrot Weather》，用作觀察天氣變化。

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至於遊戲方面，年度最佳iPhone遊戲是由Riot Games開發的《英雄聯盟：激鬥峽谷》奪得；年度最佳iPad遊戲則是《MARVEL未來革命》；年度最佳Mac遊戲是《Myst》；年度最佳Apple TV遊戲就由《Space Marshals 3》取得勝利。

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5款程式助「聯繫」　鼓勵多交談傾聽

此外，蘋果編輯團隊還評選出2021年度趨勢 (Trend of the Year)，旨在找出對人們影響深遠的活動趨勢，並發掘出回應時代需要的精彩App和遊戲。而2021年的最重要趨勢是「連繫」（Connection）。

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得獎作品包括：

  • 由Innersloth開發的遊戲《Among Us!》，將合作與競賽結合，《Among Us!》透過簡單有趣的比賽增加人與人之間的連繫，鼓勵用户多交談和傾聽，藉由玩笑和團隊合作促進互相交流。
  • 由Bumble Inc.開發的《Bumble》，透過加入和改善其功能，拉近渴望約會的用户之間的差距、建立柏拉圖式的友誼，並擴大用户的職業人際網絡；同時促進以女性為主導的對話，回應時下的趨勢。
  • 由Canva開發的《Canva》，透過優雅而簡約的設計工具和範本，讓專業人士、學生、求職者、社會領袖和各種團隊可以更輕鬆地進行設計，幫助用户發掘創業精神。
  • 由Anthony Edwards Jr.及Janique Edwards開發的《EatOkra》，構建出由用户主導的強大指南，當中包括超過1.1萬開由黑人開設的食肆，讓人們可以藉由享用美食支持各個社群。
  • 由Peanut App Limited開發的《Peanut》，透過推出由專家領導的社交音訊，主題包括懷孕、更年以至人際關係及自我照顧，《Peanut》為女性人生每個階級創造出誠實面對內心的空間。

【Netflix遊戲】Netflix Games終登陸iOS平台！5款新遊戲獨立上架

責任編輯：曾曉汶

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