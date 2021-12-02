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【大學研究】臉盲症患者較自戀？ 研究：注意力集中在自己

理財智慧 15:00 2021/12/02

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據英國《每日郵報》日前報導，加拿大麥科文大學（MacEwan University）和多倫多大學（University of Toronto）合作進行研究，當中有1435名參與者進行「自戀傾向」的人格特質測試，這些特質包括自我關注、自負、虛榮、權利感及無視他人需求，研究發現無法識別面貌的人普遍有自戀傾向，原因是將注意力集中在自己。

在第一個實驗中，研究人員快速向參與者展示40張男性的照片，然後指派任務給他們，任務完成後，再次展示這批照片，但這次混入了另外40張照片隨機排列，並詢問他們之前有否見過照片中的臉孔。測試結果顯示，自戀傾向的參與者識別面貌的表現較差。

研究團隊對自戀型人格做了進一步的測試發現，擁有這類人格的受試者對常見的物品、房子甚至汽車的視覺記憶明顯較差，表示他們難以記住的不僅僅有面孔，對於生活周遭的人事物都經常自動忽略。

研究團隊還讓參與者參加線上講座測試，結果發現自戀型人格相較於其它人格在會議中，更傾向於觀看螢幕中的自己，在測試之後被問及會議內容時，他們對於講座記憶明顯較少。對此，研究人員解釋，「將注意力集中在自己身上，可能會抑制對於其它事物的注意、認知或記憶，使自戀者特別容易錯過並忘記他們周遭的事物」。

臉盲症（face blindness）其實是一種「病」，又稱為面容失認症，嚴重患者不但認不出自己的家人與親友，甚至連自己的臉也無法識別。

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責任編輯：龍紀瑩
 

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