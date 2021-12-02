Apple與Spotify公布年度串流歌曲 美韓歌手分別登頂

隨音樂電子化，串流平台已成不少人現今收聽音樂的主要渠道。全球兩大音樂串流平台Apple Music與Spotify日前公布2021年年度串流次數最多的歌曲，分別由美國女歌手Olivia Rodrigo及南韓男團防彈少年團（BTS）奪冠。

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南韓男團BTS近年全球爆紅，收獲大批粉絲，他們在Apple Music的表演非常出色，以去年發行的歌曲《Dynamite》，成為年度串流歌曲。反觀，BTS在Spotify表演較遜色，並無歌曲進入前5，或與Spotify今年才登錄南韓有關。

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年僅18歲的Olivia Rodrigo在兩大平台均有出色表現，年初發行的個人首張單曲《Drivers License》不止登頂Spotify年度串流歌曲，在Apple Music亦是僅次BTS。Olivia Rodrigo的另一歌曲《Good 4U》亦收獲Spotify年度串流歌曲第4名。

Spotify更公布年度串流歌手頭5，冠軍由美屬波多黎各饒舌男歌手Bad Bunny以91億次播放奪得，美國女歌手Taylor Swift排次席，BTS獲得第3名。Bad Bunny對此表示並不關心，稱自己只是製作音樂，並且享受自己的作品。

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責任編輯：吳漢培