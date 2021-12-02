  • 19°C
香港時間 : 20211202日 (四) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【孫子市法】儲局轉鷹疫情糟 美股急瀉港股危?

iMTV＋ 18:17 2021/12/02

分享：

其他股評時段:
00:20 港股
00:40 美股
11:30 內房股
15:05 手機設備股
18:40 2018瑞聲/ 2382 舜宇
19:25 油價
28:16 9988 阿里巴巴
30:46 868 信義玻璃
35:25 IPO 微博

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+ 

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

欄名 : 孫子市法

最新專欄文章 更多

【孫子市法】大市反彈成交縮 板塊蠢動有路捉
2021/11/25
【孫子市法】大市反彈成交縮 板塊蠢動有路捉
【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接
2021/10/28
【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接
【孫子市法】恒指四連升結束 板塊輪動有路捉
2021/10/21
【孫子市法】恒指四連升結束 板塊輪動有路捉
【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?
2021/10/07
【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?
【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到
2021/09/30
【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到
股票 恒生指數 美股 經濟 港股 疫情

上一篇文章

【內房股】 憧憬監管機構放鬆融資 內房股有追捧

下一篇文章

上環ONE CENTRAL PLACE樓書曝光　一房最細383呎起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【樓市熱話】 網選本港「最好行」商場 又一城海港城太古城通通榜上有名
【樓市熱話】 網選本港「最好行」商場 又一城海港城太古城通通榜上有名
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款