啟德跑道區維港1號加推173伙　一房折實753萬起

由中國海外發展的啟德跑道區新盤維港1號加推價單6號。新一張價單涉及173伙，整批單位實用面積介乎348至656平方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔。價單定價由870.6萬至2,110.9萬元，價單呎價則由25,017元至32,178元。以最高折扣價惠13.5%計，折實售價由753萬元起，至1,825.9萬元，折實呎價則由21,638至27,834元，平均呎價為25,515元。

今批入場單位為2B座1樓H室，實用面積348平方呎，價單定價870.6萬元，價單呎價25,017元，扣除最高折扣率後，折實售價753萬元，折實呎價約21,640元。

發展商表示，項目將於明天（3日）起收票，而維港1號自今年6月份推售以來，累沽514伙單位，佔全盤1,059伙約48.5%。

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