【社會老化】日本勞動年齡人口跌破六成　為70年來新低

日本總務省日前發布2020年人口普查結果，數據顯示15至64歲勞動年齡人口約為7508萬人，比5年前的調查減少約226萬人。與1995年擁有最多勞動力（約8716萬人）相比，減少13.9％。

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日經新聞網報道，日本勞動年齡人口減少將成為拖累經濟的因素之一，當地現在的勞動年齡人口佔總人口為59.5％，是自1950年以來，時隔約70年低於6成總人口。

另外，在此次的人口普查中，日本的少子化及老齡化問題也更為明顯：65歲以上人口，比5年前調查增加6.6％，達到史上最多的約3602萬人，而14歲以下人口則減少5.8％，創為歷史上最少的約1503萬人。

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而日本現時總人口約為1.26億人，比5年前減少近95萬人，連續2次調查總人口數量都有所減少。

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