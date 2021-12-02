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【內需股】波司登夥德國奢侈滑雪服装品牌BOGNER成立合資公司　總投資額涉2.4億

股市 17:28 2021/12/02

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【內需股】波司登夥德國奢侈滑雪服装品牌BOGNER成立合資公司　總投資額涉2.4億

內地羽絨品牌波司登 （03998） 發公告指，將與德國奢侈滑雪服装品牌BOGNER成立合資公司，在內地、香港、澳門及台灣獨家銷售及分銷BOGNER和FIRE+ICE服飾。

波司登稱，2022北京冬奧會即將舉辦的關鍵時間點，集團冀興 Bogner共同進軍中國冰雪運動服飾和時尚市場，作為增長新引擎提振中長期發展動能。集團相信，中國的高端運動時尚市場具有強大的增長潛力，Bogner在中國市場也將迎來重大機遇。

波司登稱，合資公司包括兩個平行的公司架構，一個在德國及一個在亞洲。

德國合資公司持有合資銷售地區註冊的服飾商標，即BOGNER及 FIRE+ICE，波司登服飾及Bogner分別持有德國合資公司45%及55% 的股權。

亞洲合資公司主要負責在合資銷售地區的運營及市場拓展，總投資額約為3080萬美元（約2.4億港元），波司登及Bogner分別持有亞洲合資公司55%及45%的股權。

德國合資公司授予亞洲合資公司在合資銷售地區獨家經銷、分銷、營銷及運營含有BOGNER商標的服飾。

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港股 傳統經濟股 波司登（03998）

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