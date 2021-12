挪威郵輪領途號（Norwegian Prima）率先登場　更多首創活動及設施帶領全新航程體驗

挪威郵輪於54年來不斷為遊輪旅遊引入創新元素,突破傳統。首個新一代遊輪級別「Prima Class」中的第一艘新船——挪威郵輪領途號(Norwegian Prima)已於5月隆重登場,其首航的冰島航綫亦已接近銷售尾聲,將於明年8月正式首航。



挪威郵輪領途號可載客3,215人(雙人佔房計算),船體畫由意大利塗鴉藝術家Peeta(ManuelDi Rita)所設計,而且更是第一艘將船體畫延伸至遊輪前部上層結構的遊輪。無論是餐廳、客艙,或是公共區域,都經過細心的設計,配合全新的設施及豐富的活動,除了為遊輪帶來革命性的重大改變,更能令遊客留下難忘的體驗。



多元化套房類別 特設奢華尊貴區域



挪威郵輪領途號提供13個套房類別,選擇多元,三臥套房是面積最大的房間,另設有比以往更大的內艙房、海景和陽台客艙,以及品牌史上最寬敞的標準客艙配備浴室和淋浴區。



為了讓遊客擁有更豪華的體驗,挪威郵輪領途號更全面升級並打造最尊貴的奢華套房區域The Haven,房間擁有更多面向大海的空間,且品牌首次將107間The Haven套房全數移至船尾,令入住The Haven的賓客可使用專用的私人電梯前往公共區域。

▲ 奢華套房區域The Haven比以往擁有更多面向大海的空間。

一系列全新設施 開創不同體驗



挪威郵輪領途號為求向遊客提供無盡驚喜,令他們獲取多重感官體驗,故全新推出多項遊輪業界首創的船上設施,包括全球首個10層高垂直滑梯「The Drop」及雙人滑梯「The Rush」;卡丁車活動則採用有史以來最大規模兼公司首個三層賽道的「Prima Speedway」,賽道全長超過420米,並擁有14個急彎,可同時供15名車手在公海上馳騁較量;提供虛擬現實遊戲體驗的星際探索中心(The Galaxy Pavilion),遊樂設施多達14個,其中包括4項獨有的超沉浸式模擬器體驗、2間密室逃脫房,以及海上唯一一間頂級高爾夫館「Topgolf Swing Suite」;另更設有世上首座可由三層式劇院轉變成拉斯維加斯風格夜店的特色場地。

▲ 挪威郵輪領途號設有卡丁車活動,採用有史以來首個三層賽道的「Prima Speedway」。

▲ 星際探索中心(The Galaxy Pavilion)提供虛擬現實遊戲體驗,遊樂設施更多達14個。

▲ 雙人滑梯「The Rush」帶給遊客刺激難忘的體驗。

品牌亦重新打造海濱大道「The Waterfront」,並引入海洋步道「Ocean Boulevard」,增加空間感,令遊客可以享受更多戶外空間、接近大海,同時打造了戶外雕塑花園「The Concourse」,園內的雕塑品更會隨光綫而變化,十分適合作為打卡點。而位於海洋步道內的首個高級露天美食廣場「Indulge Food Hall」則設有一系列餐飲場地和室內外用餐區,除了不同風味的主菜外,亦有輕食及甜品供食客選擇。

▲ 「Indulge Food Hall」則設有一系列餐飲場地和室內外用餐區,提供不同國家地區的美食。

遊戲歌劇任意選 輕鬆航程



船上的全新設施固然吸引,但挪威郵輪領途號的活動及遊戲亦絕不遜色,如在全新的現場互動遊戲秀「LIVE on NCL」中,觀眾可成為表演的一部分;又可參與具傳奇色彩的遊戲節目,包括:價格猜猜看(The Price is Right)、超市大掃蕩(Supermarket Sweep)、強勢出擊(Press Your Luck)、爭分奪秒(Beat the Clock)、經典飛鏢遊戲的升級版「The Bull's Eye」,以及加強版迷你高爾夫體驗「Tee Time」等。



想輕鬆些的遊客亦可前往觀賞《夏天:唐娜.桑默的音樂劇》;而深受喜愛的經典搖滾俱樂部Syd Norman's Pour House亦會登上挪威郵輪領途號,讓遊客享受搖滾氣氛;以「喜劇的科學」為主題的喜劇表演則會在喜劇中心內上演,輕鬆幽默又不失學術性。

▲ 領途大劇院有3層高,可從頂尖先進的表演舞台轉變成寬敞的舞池。

挪威郵輪領途號將於2022年8月起在北歐啟航,探索北歐、挪威峽灣和波羅的海地區,故推出多項為期8至10晚的航程。有興趣參與航程的朋友,記得趕快報名!



查詢:金怡假期

電話:2863 1185

WhatsApp:2804 1188

