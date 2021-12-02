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英國批准新冠抗體藥 可降患者死亡風險近8成

環球社會熱點 17:22 2021/12/02

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英國藥廠葛蘭素史克旗下新冠藥物Sotrovimab，臨床試驗顯示可降低新冠患者死亡風險近8成。英國批准使用Sotrovimab，主要用於治療輕症及中度症狀新冠患者，葛蘭素史克更指Sotrovimab或有效對抗南非首先發現的Omicron變種。

【Omicron變種】世衛指全球24地區已錄確診 中東地區都有 【下一頁】

葛蘭素史克（GlaxoSmithKline，GSK）引述臨床試驗數據指，使用單劑旗下新冠藥物Sotrovimab（又名Xevudy），有助感染新冠肺炎的有症狀高危成年患者，降低住院及死亡風險79%。

英國藥品及保健品管理局（MHRA）周四（2日）宣布批准高危群體使用Sotrovimab，包括長者、肥胖人士、心臟病及糖尿病患者。

Sotrovimab也成為繼瑞士羅氏藥廠（Roche）與美國再生元（Regeneron）藥廠共同研發的Ronapreve之後，第二款在英獲批的單株抗體療法。

Sotrovimab作為單株抗體療法，需靜脈注射30分鐘。藥物原理是通過結合新冠病毒外部的刺突蛋白，阻止病毒附著及入侵人體細胞，使病毒無法在人體内複製來達到治療效果。

MHRA指臨床數據顯示，患者在染疫早期階段使用Sotrovimab會最有效，因此建議患者在出現新冠症狀後的5天内使用此藥。

美國加州現首例Omicron變種 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】

MHRA在聲明中表示，現階段難定論Omicron變種會否影響Sotrovimab的有效率。

不過GSK發表聲明指，有臨床前研究表明Sotrovimab或仍對Omicron變種有效。藥廠進行實驗室測試及使用倉鼠作研究，指Sotrovimab的抗體有效抗衡含有Omicron變種大量顯著突變的病毒。

GSK表示測試仍在進行中，藥廠會確認Sotrovimab針對Omicron變種内所有突變的結果，料今年底前可更新結果。

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責任編輯：鄭錦玲

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