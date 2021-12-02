【異動股】支付寶銀聯互認收款碼 阿里巴巴再創歷史新低

阿里巴巴 （09988） 旗下的支付寶公布，與中國銀聯互聯互通的進展，表示兩者將在全國範圍互認旗下的收款碼，同時支付寶與中國銀聯推動完成工行 （01398） 、建行 （00939） 、中行 （03988） 、交行 （03328） 等銀行與機構的開放合作，用戶可以在各銀行、雲閃付及其他機構的App掃瞄支付寶進行支付。

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今日阿里巴巴股價再跌，最低見120.1元，創歷史新低，其後跌勢略緩和，收報122.6元，較昨日跌2.5%。

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