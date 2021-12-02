奧地利醫生犯錯切老翁雙腿 僅被罰近2.4萬

奧地利發現早前罕見醫療失誤，一名老翁今年中原定接受左腳截肢手術，但醫生錯誤將老翁右腳切除，手術後更慒然不知，直至兩日後才揭發事件，並再為老翁切除左腳。奧地利法庭周三（1日）僅判涉事醫生2,700歐元（2.38萬港元）罰款。

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奧地利一名82歲男病人於今年5月在弗萊斯塔特（Freistadt）進行截肢手術，需要切除左腳，但涉事43歲女外科醫生卻錯誤將右腳標記為需要切除。醫生誤將病人右腳截肢後仍慒然不知，直至兩日後為老翁更換繃帶才揭發事件。老翁其後要一次做手術，將左腳截肢。

當時院方表示，一連串不幸運因素導致意外發生，其院長亦有召開記者會，公開就事件道歉。

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林茨（Linz）法庭周三裁定女醫生涉重大過失，判處2,700歐元（2.38萬港元）罰款。由於老翁在開庭前不幸離世，法院判其遺孀獲得5,000歐元（4.41萬港元）賠償。

該名女醫生在庭上指，手術室指揮系統存在缺陷，但被問及為什麼錯誤標記需要截肢的腳時，她稱「根本不知道」。

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責任編輯：郭麗明