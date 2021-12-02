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嘉利國際：目前訂單量已去到2025年 可重新議價並將高成本轉嫁給海外客戶

股市 17:13 2021/12/02

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左起： 首席財務官黃浩鈞、主席助理兼財會部主管何偉汗/ 林宇翔攝

嘉利國際 （01050） 中期純利按年增67%至2.5億元，中期息每股派4.5仙，同時為慶祝上市25周年，公司增派特別息，每股1仙。嘉利國際主席助理兼財務部主管何偉汗表示，受疫情影響，全球供應鍊秩序被擾亂，導致原物料成本上漲及人力短缺，原物料價格由年初至今升約20%，而且暫未見到有回落趨勢，幸而集團有一直與客戶進行溝通，至可重新議價並將高成本轉嫁給海外客戶。

何偉汗表示，公司訂單數目穩定，目前訂單量已去到2025年，有七成半以上的穩健訂單量，而截至今年7月的出貨量已超越去年全年數字。

惟何偉汗坦言，集團時間表有被延誤，預計位於中國的綜合生產大樓將於2022年中完成建設，而新建的泰國生產廠區則將於2022年上半年試產，兩個廠房產量約佔現有廠房產出增加50%，而早前提到希望今年可奪得亞馬遜、微軟等訂單，則需先完成以上兩個廠房興建，試產後才可再跟對方溝通。

集團未被限電措施要求停產 未來大灣區發展房地產

何偉汗表示，儘管近期內地多個地區實施限電措施，但因集團乃區內優質企業，目前從未被要求停產，且集團內部亦備有發電機，故相關措施亦對集團工業業務及生產影響輕微。

集團首席財務官黃浩鈞表示，房地產業務已步入收成期，由於財務穩健以及充足的現金流，未來將於大灣區來尋求項目發展，而內地房地產政策對集團影響低微，集團內房規模不大，交樓成本較低，認為中國內房問題屬短暫震盪，對集團不構成影響，又認為內房緊張情緒已過去，事件反而令銀行現階段更願意向資金流穩定的企業借貸，集團現階段已可正常申請房地產貸款。

房地產業務分拆時間表尚未落實

另外，集團於今年4月宣布考慮以介紹方式分拆房地產業務於聯交所上市，何偉汗表示，目前相關分拆時間表尚未落實，要待聯交所審批，正積極與聯交所進行溝通。

相關報道：【業績】嘉利國際全年純利3.65億元　按年增46%、股價曾急挫逾半成

嘉利國際：次季訂單有增長　擬於墨西哥及泰國設廠

記者：曾樂詩

港股 嘉利國際（01050）

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