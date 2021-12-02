【國際選美】香港代表民族服裝極趣緻 扮成一籠點心華麗登場

最近在泰國舉行的「國際萬國小姐」（Miss Grand International)，日前進行了民族服裝表演，一直是每年矚目的環節，各國佳麗穿上具當地特色的服裝登場，而香港代表Sen Yang 扮成一籠點心，在台上更即席吃燒賣，造型十分趣緻。

香港代表Sen Yang今年26歲，身高171cm，職業為模特兒、社會工作者及碩士學生，現時在英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）修讀人權及平等碩士課程。

國際萬國小姐是同類賽事中最負盛名的賽事之一，每年吸引世界各地的數百萬人觀看決賽。上年度因疫情而延期的「2020國際萬國小姐選美」，在展延一年後於本年三月舉行，而相隔8個月後，主辦再次舉行「2021國際萬國小姐選美」，亦是選美大賽舉辦 9 週年。

今天（2日）則舉行本年度的預賽，並將於4日舉行決賽，比賽的最後一晚，提前評判面試、活動、預賽中得分最高的代表（前20名半決賽選手），並分別選出前10名決賽選手和前5名決賽選手，新的國際小姐是根據國際小姐組織自行決定的規則和程序選出的。將根據國際小姐組織確定的規則和程序頒發各項特別獎，如最佳民族服裝獎、最佳泳裝獎、最佳晚禮服獎、最佳社交媒體人氣獎、最佳投票人氣獎。

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責任編輯：龍紀瑩

