【最低工資】經濟環境仍不明朗 最低工資委員會：難料未來調整方向

最低工資委員會於今日（ 2 日）派出11 位成員出席傳媒會面，會面中，主席王沛詩表示，疫情下社會有很多不明朗因素，現時難料調整方向。面對部分意見認為，最低工資應調升至40元以上。王沛詩則表示社會角界會有不同意見，很難達到絕對共識，會盡力平均各方利益，爭取達成共識。

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另一個委員之一，政府經濟顧問歐錫熊則指，今年經濟復甦的情況不錯，但仍然比2018年本地生產總值規模低了兩個百分點。加上經濟復甦不平均，行業的復甦速度有快有慢，委員會仍要考慮2022及2023年的經濟情況，因此仍然有很多不確定性，不能給出絕對答案。

委員會預計，明年10月底前會向行政會議提交報告新一個工資水平檢視報告。

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記者：鄭日棱