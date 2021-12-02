【筍工推介】公務員事務局請二級法定語文主任 月薪3萬元至5.5萬元 提供中英文互譯服務

公務員事務局請二級法定語文主任，月薪30,235元至55,995元，需持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷，主要提供中英文互譯服務，職位會按公務員試用條款受聘三年，而通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。有意者請於12月10日前申請。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

(a) 申請人必須以通用表格第340號(3/2013修訂版)提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

(b) 填妥的申請表格必須於截止申請日期或之前透過下列其中一個方式遞交：

(i) 透過公務員事務局網站的網上申請系統。為確保能在限期前遞交網上申請，申請人應盡早完成網上申請手續，以免臨近截止日期時，網上系統因需要處理大量申請而不勝負荷；或

(ii) 郵寄到下述的查詢地址(信封上的郵戳日期將視為遞交申請的日期)，信封面註明「申請二級法定語文主任職位」。為免郵件未能送達本局，申請人應在投寄前確保已支付足夠郵資。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。在截止申請日期後遞交、資料不全或以傳真或電郵方式提交的申請表格，將不獲受理。

(c) 為方便進行學歷評審的工作，持有非本地學歷的申請人應於截止申請日期或之前，遞交學位證書及修業成績單副本。經互聯網遞交申請的人士，應把有關文件副本以郵寄、傳真或電郵方式送交本局[詳情見查詢地址]，並在信封及各證明文件副本的每一頁註明網上申請編號。請勿付上任何學位證書或修業成績單正本。至於本地學歷，申請人在現階段無須提交學歷證明文件副本。

(d) 申請人如獲邀參加法定語文主任筆試，通常會在截止申請日期後六至八星期內接 獲通知。由於邀請信將以電郵方式送出，請務必提供正確的電郵地址，並確保電郵帳戶能正常接收郵件。申請人如未獲邀參加筆試，可視作已經落選。

聯絡地址：香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座23樓2331室公務員事務局法定語文事務部員工管理室(電話號碼：2867 4793／2867 5221；傳真號碼：2524 2965；電郵地址：csbolpr@csb.gov.hk)

查詢電話：2867 4793/2867 5221

截止申請日期(日/月/年)：10/12/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂