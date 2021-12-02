三年前高價購沙田第一城　現帳面僅賺25萬　扣稅後料要微蝕

有業主於2018年購入藍籌屋苑，但3年之後，單位帳面僅升值25萬元，若扣除置業成本，實屬明賺暗蝕。利嘉閣地產黃慶揚說，沙田第一城11座中低層C室單位，實用面積484平方呎，三房間隔，外望內園景，日前以775萬元易手，實用呎價約16,012元。

據了解，原業主在2018年9月以約750萬元買入上述單位，持貨至今約3年，現轉手獲利約25萬元，物業期內升值約3.3%。若連稅、代理買賣佣金計，料原業主明賺暗蝕離場。

黃慶揚又指，沙田第一城現時同類型單位約有14個單位放售，叫價由748萬元起，而全屋苑放盤量約有200個，最低入埸價由480萬元起。

焦點新盤

皓日示範單位直擊 拆門拆牆大變身 兩房變一房【下一頁】

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