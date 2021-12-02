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【異動股】折讓逾一成配股籌34億元 中國電力險守配股價

股樓投資 16:30 2021/12/02

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中國電力（02380）今日開市前公布，以先舊後新的方式配售10.27億股，佔擴大股本約9.48%，每股作價3.8元，較昨日收市價折讓12.4%，集資淨額為38.67億元，由瑞銀集團負責配售，資金將用於開發及拓展清潔能源業務及一般營運。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

中國電力早前公布，向合夥企業轉讓中電神投的股權，預計公司持有中電神投股權比例將由80%降至40%，出售將帶來1.7億元人民幣收益，同時設立能源投資支持轉型。

中國電力今日股價跌12.2%至3.81元，險守配股價。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

電力 經濟 配售 配股 中國電力（02380）

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