【元宇宙】3D虛擬店突破電商限制　助品牌突出形像

▲ Lancôme在全球多個市場推出3D虛擬店。

虛擬空間改變線上互動體驗，零售商務能否從元宇宙的興起中發掘商機？知名品牌開始利用VR、AR技術開設虛擬店舖，沉浸式電商平台ByondXR分享，不少大品牌都對技術有興趣，最為著眼於科技創新吸引新世代消費者的潛力。

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ByondXR目前主要為奢侈品、時裝、化妝品牌等提供技術平台，開設虛擬店面，包括Lancôme、L'Oreal、Calvin Klein等品牌都有使用過其技術。創辦人兼行政總裁Noam Levavi表示，奢侈品牌在實體店上的顧客體驗、店面設計等，可做得很優秀，但早期轉型電商過程中，任何店家的電商店面是幾乎劃一的2D平面介面，品牌難以發揮所長，他一直都認為，虛擬空間大有讓品牌發揮的空間。

他解釋，品牌可以在虛擬空間投放心力，以旗艦體驗店的水平為目標設計線上店面，因不受實體空間限制，品牌要做的，是正確把握消費者購物旅程所需，藉虛擬店的各種陳設與應用，吸引消費者注意，並轉化成生意。

Lancôme是ByondXR其中一個合作夥伴，由線上版的巴黎旗艦店開始計算，至今約一年內已在全球約20個市場開設線上店，而且在語言與營運上已作出本地化。虛擬店除了各有特別店面設計、產品陳列與選購選項等，亦設遊戲獎賞、線上美容顧問等功能。據了解，引入3D虛擬店，顧客線上互動時間增幅達3.5倍。

▲ 虛擬店除了各有特別店面設計、產品陳列與選購選項等，亦設遊戲獎賞、線上美容顧問等功能。（ByondXR提供圖片）

Noam Levavi解釋，在傳統電商頁面，客人觀看2D的產品圖片，花約20秒在一項產品上，而3D虛擬店的改善效果顯著，提升至3至5分鐘。他續補充，3D虛擬店亦大幅改善品牌看重的表現指標，包括用戶訂閱率，每宗交易的項目數等。

虛擬空間明顯較為吸引年輕世代，不過這會否與傳統奢侈品店的目標客群並不一致？反而Noam認為，這些品牌的著眼點正是可接觸廣闊年齡層，「這是不少生活品味奢侈品牌苦思的難題。」有合作品牌的虛擬店消費客群，平均年齡一下子下降10歲，而這類效果，比銷售數字更品牌獲重視。Noam分享，年輕世代已很習慣遊戲化、3D畫面等等，如品牌能藉這些項目吸引他們留意，對長遠培養新客群大有幫助。

▲ ByondXR創辦人兼行政總裁Noam Levavi認為，虛擬店能讓品牌突破一般電商介面在互動上的限制。（ByondXR提供圖片）

元宇宙近日大熱，但Noam認為，目前仍處於非常初階的階段，估計要待數年後，主流廠商推出第三代左右的頭盔與眼鏡等設備，使用友善度已經成熟，這時就有力正式走進主流。ByondXR早前完成種子輪，獲700萬美元投資，現於於以色列、美國等地設有團隊，他續指，ByondXR作為平台，已與多間品牌討論合作，預計明年以後陸續會有不同地區、行業推出虛擬店面。

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記者：周俊霖