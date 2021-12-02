【人幣定存】3大行罕有鬥加人民幣定存息 年結搶存戰升級

▲ 踏入12月，中銀香港、滙豐及星展罕有全面鬥加人民幣定存息，為第四季首現。

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12月開局，人民幣定期存款加息搶客戰即開打，4間大小行鬥出招，包括中銀香港 （02388） 今天（12月2日）勁加短中長息，星展更雙招齊發，既全面加息，又把7天年息10厘的截止期延至年底。而昨天（1日）信銀國際已勁加7天短存息1.2厘，新息率報12厘；最吸睛的是，滙豐（HSBC）昨率先勁加短中長息0.5厘，現時旗下3個月、半年及1年齊報兩厘，中資大行今天相應跟加。

專家認為，兩大發鈔行在年結前帶頭加息，料中小行再被迫跟加。單以分行較多的大行比拼，目前3個月年息以渣打香港 （02888） 的2.66厘居首，跑贏星展的2.45厘、中銀香港及滙豐的2厘。至於半年期及1年，則以工銀亞洲分別報2.5厘及2.55厘稱冠。

不過，計及中小行，3個月及半年以富邦的2.8厘奪冠。1年則呈雙冠王，富邦和南商齊報2.8厘，後者更以月月派息添賣點。

人民幣短存受捧 最高息13.88厘【下一頁】

人民幣滙價已連升3個月，甫踏入12月在岸價再抽升逾百點子，昨天在亞洲收報6.3705創半年新高，今午再衝上6.3696。渣打料明年首季在岸價挑戰6.3高位。而聯儲局主席鮑威爾剛變臉轉鷹，美滙指數重上96關，非美貨幣中，人民幣罕有抗衡美元走強，主因擁息差優勢。

另一方面，美國發現首宗南非病毒累道指昨上落千點，專家憂年底前在收水加息陰霾下後市仍甚反覆，不少股友已在美股止賺計數離場，暫把游資泊在人民幣定期存款先賺滙息，及至明年再作布局。

而花旗財富管理業務高級投資策畧師陳正犖回應本報查詢指，暫時對2022年美國股市整體維持正面態度，但是與前幾年相比預期回報較低，基本預測標普500指數明年有望見4900點。新變種病毒短期內或繼續拖累全球金融市場震盪，Omicron可能減慢經濟復甦和重新開放的步伐。可是，留意到經濟活動對每新一波疫情的敏感度似乎逐漸遞減，這趨勢或延續。隨着國際加強協調、過去年多累積的經驗，而且政府迅速行動回應，新變種病毒使世界經濟陷入新衰退的機會不大。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源