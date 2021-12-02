【雲端科技】 納斯達克期權市場　明年遷上AWS雲端平台

▲ 納斯達克預計，遷移到AWS平台，將使其客戶更具敏捷性。

雲端技術大會AWS re:Invent今年以混合形式在美國拉斯維加斯與線上同步舉行。AWS行政總裁Adam Selipsky在大會上表示，雲端技術已觸及所有行業，將會徹底改變企業營運模式。會上，交易所納斯達克就宣布，明年會將期權市場運作遷上雲端平台。

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Adam Selipsky在會上表示，雲端應用由最初不受看好，被視為僅得初創採用，到現在大企業的關鍵工作已開始連上雲端，雲端之旅現在仍僅為剛剛開始，外界估計僅約5%至15%的IT支出撥至雲端，有成長空間，配合5G、物聯網等技術，未來在企業的角色將更重要。

AWS連連推出新的雲端服務，並愈來愈對個別行業的需要有所關注。金融業作為例子，AWS就宣布與兩大金融機構的合作。首先，美國交易所納斯達克（NASDAQ）會在明年起，分階段將其北美的多個交易市場遷移至AWS平台，第一步將遷移美國期權市場之一的納斯達克MRX。納斯達克主席兼行政總裁Adena Friedman談到，系統處理金融交易需要超低延遲，而建基於雲端交易市場基礎架構，除了增加彈性與可擴展性，亦可供所有市場的參與者使用。

▲ AWS行政總裁Adam Selipsky指出，愈來愈多企運用雲端進行數據分析與開發，加快創新。（AWS提供圖片）

據了解，今次的遷移上雲平台，採用兩企共同設計的邊緣運算解決方案，納斯達克會將AWS技術整合至其核心網絡中，讓其位於新澤西州的主要數據中心，可提供超低延遲的邊緣運算功能，即時處理對盤。這種混合架構可降低本地系統的網絡延遲，以便提供高頻交易能力，並同時讓其客戶以較低的成本使用雲端服務。



其次，AWS亦與高盛合作，推出金融數據雲平台，為資本市場用戶可在雲端分析金融數據，金融客戶毋須再以遺留系統處理資料，減少內部開發與維持數據整合系統的工作量。

AWS香港解決方案架構經理余廸遜指出，金融業早期的應用雲端是以周邊服務為主，有見香港亦有不少金融機構在上雲端的路途上，現時有海外機構可將核心運作徹底遷移上雲，有一定指標性。

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記者：周俊霖