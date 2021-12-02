  • 19°C
香港時間 : 20211202日 (四) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹高企】南韓上月通脹率達3.7% 創10年新高

環球社會熱點 17:18 2021/12/02

分享：

南韓新冠肺炎疫情再有惡化跡象，加上通脹高企因素夾擊，持續影響當地經濟。南韓11月通脹率按月上升0.4%、按年升3.7%，通脹升幅創10年以來新高，更連續8個月高於央行制定的2%目標；而市場原先預期，南韓通脹率會回落至3.1%。

世衛指全球24地區已錄確診 中東地區都有 【下一頁】

南韓統計廳周四（2日）公布11月消費價格指數（CPI），當地上月通脹按月升0.4%、按年上升3.7%，升幅創自2011年來10年新高，通脹水平亦連續兩個月超過3%。

市場原先預期南韓上月通脹率會回落至3.1%、惟當地通脹水平居高不下，更連續8個月超乎央行2%通脹目標。

上月以石油及農產品價格升幅最急，因全球經濟復甦帶動油價飆升，石油產品價格按年增加35.5%，為2008年7月以來最大增幅。此外，農產品、牲畜及漁業產品價格按年上升7.6%，高於10月0.6%的增幅。

南韓暫緩放寬防疫 或改完成接種定義 【下一頁】

統計廳表示，鑑於原油、糧食等商品價格走勢，預計12月的通脹水平仍會持續上升。SK證券的經濟學家An Young-jin亦指，直至明年1月，通脹水平很可能會維持3%以上，估計央行很大程度取決於新冠疫情，最快在1月加息至1.25%、7月再加息。

為抑制當地通脹水平，央行在上月25日宣布加息，利率由0.75%上調至1%，亦是自8月以來第2次加息。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

特朗普痛斥梅根唔尊重英女王「哈里被利用遲早後悔」
今日
特朗普痛斥梅根唔尊重英女王「哈里被利用遲早後悔」
【Omicron變種】世衛指全球24地區已錄確診 中東地區都有
今日
【Omicron變種】世衛指全球24地區已錄確診 中東地區都有
法國媒體爆料馬克龍 私下稱約翰遜「小丑」
今日
法國媒體爆料馬克龍 私下稱約翰遜「小丑」
北韓領袖金正恩警告 明年提振經濟有大規模鬥爭
今日
北韓領袖金正恩警告 明年提振經濟有大規模鬥爭
【Omicron變種】日本撤回入境航班預訂禁令 不足一日即轉軚
今日
【Omicron變種】日本撤回入境航班預訂禁令 不足一日即轉軚

你可能感興趣

特朗普痛斥梅根唔尊重英女王「哈里被利用遲早後悔」
今日 15:15
特朗普痛斥梅根唔尊重英女王「哈里被利用遲早後悔」
【Omicron變種】世衛指全球24地區已錄確診 中東地區都有
今日 15:12
【Omicron變種】世衛指全球24地區已錄確診 中東地區都有
法國媒體爆料馬克龍 私下稱約翰遜「小丑」
今日 14:13
法國媒體爆料馬克龍 私下稱約翰遜「小丑」
經濟 商品 南韓 CPI 加息 通脹

上一篇文章

英國批准新冠抗體藥 可降患者死亡風險近8成

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月02日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠肺炎】LeBron James確診 專機送返洛杉磯隔離
【新冠肺炎】LeBron James確診 專機送返洛杉磯隔離
【Omicron變種】日本要求停售前往當地機票 變相全面鎖國
【Omicron變種】日本要求停售前往當地機票 變相全面鎖國
【Omicron變種】日本撤回入境航班預訂禁令 不足一日即轉軚
【Omicron變種】日本撤回入境航班預訂禁令 不足一日即轉軚
【Omicron變種】以色列兩醫生打第3針仍確診 其中一人從倫敦返國
【Omicron變種】以色列兩醫生打第3針仍確診 其中一人從倫敦返國
新型冠狀肺炎全球疫情（12月02日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月02日 時間17:00）
【日本皇室】愛子公主20歲生日 周末舉辦成年禮
【日本皇室】愛子公主20歲生日 周末舉辦成年禮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款