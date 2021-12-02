【通脹高企】南韓上月通脹率達3.7% 創10年新高

南韓新冠肺炎疫情再有惡化跡象，加上通脹高企因素夾擊，持續影響當地經濟。南韓11月通脹率按月上升0.4%、按年升3.7%，通脹升幅創10年以來新高，更連續8個月高於央行制定的2%目標；而市場原先預期，南韓通脹率會回落至3.1%。

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南韓統計廳周四（2日）公布11月消費價格指數（CPI），當地上月通脹按月升0.4%、按年上升3.7%，升幅創自2011年來10年新高，通脹水平亦連續兩個月超過3%。

市場原先預期南韓上月通脹率會回落至3.1%、惟當地通脹水平居高不下，更連續8個月超乎央行2%通脹目標。

上月以石油及農產品價格升幅最急，因全球經濟復甦帶動油價飆升，石油產品價格按年增加35.5%，為2008年7月以來最大增幅。此外，農產品、牲畜及漁業產品價格按年上升7.6%，高於10月0.6%的增幅。

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統計廳表示，鑑於原油、糧食等商品價格走勢，預計12月的通脹水平仍會持續上升。SK證券的經濟學家An Young-jin亦指，直至明年1月，通脹水平很可能會維持3%以上，估計央行很大程度取決於新冠疫情，最快在1月加息至1.25%、7月再加息。

為抑制當地通脹水平，央行在上月25日宣布加息，利率由0.75%上調至1%，亦是自8月以來第2次加息。

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責任編輯：郭麗明