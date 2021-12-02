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【美股焦點】特朗普旗下Trump Media 擬配股集資78億元　估值漲至234億元、特朗普概念股盤前炒上

股市 17:06 2021/12/02

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【美股焦點】特朗普旗下Trump Media 擬配股集資78億元　估值漲至234億元

有外電指，美國前總統特朗普旗下Trump Media & Technology Group（TMTG） 計劃配股集資10億美元（約78億港元），而融資對象為基金及家族辦公室。

Digital World Acquisition Corp.（美：DWAC）盤前升28.5%，報56.98美元，特朗普概念股、大數據公司Phunware（美：PHUN）盤前升四成，報4.57美元。

TMTG早前計劃推出新社交平台「Truth Social」，並以SPAC形式與Digital World Acquisition Corp. 合併上市，當時TMTG估值為8.75億美元，當合併成功後，TMTG將可取得DWAC的2.93億美元現金。

消息人士指出，TMTG目前正尋求以接近30億美元（約234億港元）的估值再融資 10 億美元，以反映特朗普支持者和投資者員紛紛入市後，DWAC水漲船高的股價水平。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】 

恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看） 

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【美國前總統】特朗普據報起訴Facebook及Twitter創辦人

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編輯：李哲毅

美股 特殊目的收購公司（SPAC） 配股 特朗普

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