【美股焦點】特朗普旗下Trump Media 擬配股集資78億元　估值漲至234億元、特朗普概念股盤前炒上

▲ 【美股焦點】特朗普旗下Trump Media 擬配股集資78億元 估值漲至234億元

有外電指，美國前總統特朗普旗下Trump Media & Technology Group（TMTG） 計劃配股集資10億美元（約78億港元），而融資對象為基金及家族辦公室。

Digital World Acquisition Corp.（美：DWAC）盤前升28.5%，報56.98美元，特朗普概念股、大數據公司Phunware（美：PHUN）盤前升四成，報4.57美元。

TMTG早前計劃推出新社交平台「Truth Social」，並以SPAC形式與Digital World Acquisition Corp. 合併上市，當時TMTG估值為8.75億美元，當合併成功後，TMTG將可取得DWAC的2.93億美元現金。

消息人士指出，TMTG目前正尋求以接近30億美元（約234億港元）的估值再融資 10 億美元，以反映特朗普支持者和投資者員紛紛入市後，DWAC水漲船高的股價水平。

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編輯：李哲毅