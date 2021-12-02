富達調查：港人財務健康僅獲65分　儲蓄及保障方面尤需改善

富達國際於年初公布全球財務健康調查結果，發現有77%受訪港人認為快樂與否取決於其財政狀況的安全感，比例高於中國內地、英國、德國、日本及加拿大。雖然在全球市場充滿不確定性的情況下，不少人也面對財政問題，但值得留意的是，調查發現有五分之一的受訪港人對財政狀況感到極度緊張，反映港人的財務健康問題值得關注。

身體健康與否可以透過血糖、膽固醇和尿酸等等的指標來反映，但若論及財務健康，富達則認為可從財務預算、債務、儲蓄和財務保障這四大範疇的客觀及主觀層面體現出來。調查發現，以滿分100分計算，港人平均得分只有65分，處於「良好」區間的下方，意味港人的財務狀況仍有待改善，尤其是儲蓄及保障方面。

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在儲蓄方面，調查顯示有超過六成港人認為，他們所訂下的長期財務計劃（如退休目標）仍未「完全」或「接近」達到預期。部分已接近退休年齡（55 歲或以上）的受訪者，甚至沒有足夠時間填補儲蓄缺口，長遠或會影響他們退休後的生活方式。同時，有很多受訪者自認為儲蓄充足，但客觀得分卻較低，反映他們對自己的財務健康狀況過度自信，沒有意識到儲蓄不足的問題。

除退休及其他長期目標外，不同階段的中期財務需求同樣重要，如購置物業或裝修。這些計劃往往需要大筆資金。然而，不足40%港人會考慮未來五年或以上的財務需求，反映部份港人並未意識到對未來財政狀況作詳細規劃的需要。現時本地經濟仍處復甦階段，「打工仔」或隨時面對失業風險，但只有不到一半受訪者表示有足夠的緊急儲蓄，可以支付六個月或更長時間的開支。倘若他們失業或收入突降，或需為維持生計而煩惱。

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在經濟不穩的環境下，穩健的財務狀況更顯重要。若沒有足夠的應急儲蓄或其他財務保障，當穩定的收入來源有任何風吹草動，生計亦會大受影響。其實市場上已有許多簡單的電子財務規劃工具，可以幫助大眾了解自己的財務需求，以及評估財務健康狀況。就如透過身體檢查了解自己身體狀況般，透過了解相關資訊和風險，要達到理想的財務健康狀態自然更得心應手。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，雖然近月本港失業人口逐步下降，但至今仍有逾17萬人失業，疫情對市民生計及整體經濟的影響仍未復原。面對波動的經濟周期，「打工仔」最好未雨綢繆，以確保財務健康，否則便有可能影響生活質素，甚至威脅生計。

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