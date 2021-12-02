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富達調查：港人財務健康僅獲65分　儲蓄及保障方面尤需改善

理財智慧 16:44 2021/12/02

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富達國際於年初公布全球財務健康調查結果，發現有77%受訪港人認為快樂與否取決於其財政狀況的安全感，比例高於中國內地、英國、德國、日本及加拿大。雖然在全球市場充滿不確定性的情況下，不少人也面對財政問題，但值得留意的是，調查發現有五分之一的受訪港人對財政狀況感到極度緊張，反映港人的財務健康問題值得關注。

身體健康與否可以透過血糖、膽固醇和尿酸等等的指標來反映，但若論及財務健康，富達則認為可從財務預算、債務、儲蓄和財務保障這四大範疇的客觀及主觀層面體現出來。調查發現，以滿分100分計算，港人平均得分只有65分，處於「良好」區間的下方，意味港人的財務狀況仍有待改善，尤其是儲蓄及保障方面。

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在儲蓄方面，調查顯示有超過六成港人認為，他們所訂下的長期財務計劃（如退休目標）仍未「完全」或「接近」達到預期。部分已接近退休年齡（55 歲或以上）的受訪者，甚至沒有足夠時間填補儲蓄缺口，長遠或會影響他們退休後的生活方式。同時，有很多受訪者自認為儲蓄充足，但客觀得分卻較低，反映他們對自己的財務健康狀況過度自信，沒有意識到儲蓄不足的問題。

除退休及其他長期目標外，不同階段的中期財務需求同樣重要，如購置物業或裝修。這些計劃往往需要大筆資金。然而，不足40%港人會考慮未來五年或以上的財務需求，反映部份港人並未意識到對未來財政狀況作詳細規劃的需要。現時本地經濟仍處復甦階段，「打工仔」或隨時面對失業風險，但只有不到一半受訪者表示有足夠的緊急儲蓄，可以支付六個月或更長時間的開支。倘若他們失業或收入突降，或需為維持生計而煩惱。

【退休部署】想要退休生活過得好有何辦法？ 富達教你如何計劃 【見下頁

在經濟不穩的環境下，穩健的財務狀況更顯重要。若沒有足夠的應急儲蓄或其他財務保障，當穩定的收入來源有任何風吹草動，生計亦會大受影響。其實市場上已有許多簡單的電子財務規劃工具，可以幫助大眾了解自己的財務需求，以及評估財務健康狀況。就如透過身體檢查了解自己身體狀況般，透過了解相關資訊和風險，要達到理想的財務健康狀態自然更得心應手。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示雖然近月本港失業人口逐步下降，但至今仍有逾17萬人失業，疫情對市民生計及整體經濟的影響仍未復原。面對波動的經濟周期，「打工仔」最好未雨綢繆，以確保財務健康，否則便有可能影響生活質素，甚至威脅生計。

 

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撰文 : 陳楚琨

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