【Tesla新品】Tesla推出兒童電動車Cyberquad　售1.48萬元（多圖）

▲ Tesla宣布，兒童版電動ATV Cyberquad（Cyberquad for Kids）正式上市，將於2至4周內開始發貨。

Tesla在2019年底宣布推出電動車Cybertruck，一度震驚車壇。惟Cybertruck遲遲未量產，推出日期一再推遲到2022年，令大批Tesla愛好者失望。而在Cybertruck正式登場前，Tesla就先推出兒童版電動ATV「Cyberquad」，最高時速可達為10英里/小時（即約16公里/小時）。

【Tesla新品】馬斯克推Tesla哨子 嘲諷蘋果擦拭布

【供應鏈】Elon Musk將公布Cybertruck最新進展 指供應鏈問題成一大挑戰

Tesla宣布，兒童版電動ATV Cyberquad（Cyberquad for Kids）正式上市，將於2至4周內開始發貨。是次登場的Cyberquad，是一款四輪電單車，由鋰離子電池供電，最高時速為10英里/小時，最大續航里程為15英里（約24公里）。其外觀具有與Cybertruck相同的銳角，Tesla指出，Cyberquad for Kids是受Cyber​​truck設計啟發，配備全鋼框架、帶軟墊的座椅和帶後盤式製動和設有LED燈的可調節懸架，適合8歲或以上的兒童，重量限制為68公斤。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

據稱，Cyberquad for Kids的背面也有兩個速度設置，父母可以將最大速度設置為5英里/小時或10英里/小時。在5英里/小時的低設置下，玩家可以透過利用油門控制0-5英里/小時的速度。在高設置下，玩家可以控制0-10英里/小時的速度。

目前Cyberquad for Kids已正式在美國及澳洲上市，售價為1,900美元（約1.48萬港元）。

【芯片荒】受芯片短缺影響 部分Tesla新車缺USB插口

責任編輯：曾曉汶