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【2021稅貸戰】業界新增3千元超市禮券 至今5行加碼稅貸着數

16:10 2021/12/02

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華僑永亨信用財務最近為稅貸新客增添3,000元超市禮券，冀疫市突圍。

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稅務貸款戰激鬥連場，再有業界加碼谷優惠，至今已是第5間金融機構變招添賣點，最新是華僑永亨信用財務向合資格新客最多餽贈3,000元超市禮券。

華僑永亨信用財務總經理吳幗欣回應本報查詢指，該行於11月23日新推稅貸優惠，全新客戶最高獲贈3,000元超市禮券，附帶條件包括必須為全新客戶，意即由申請日起過去1個月內沒有任何貸款戶口，且成功提取100萬元、以及稅貸還款期為24個月或以上，合資格客戶所得的超市禮券價值，則取決於申請及批核之貸款金額。

問及加碼優惠是否因今年稅貸競爭甚激烈，吳幗欣強調，今年該行提供較去年更具競爭力的稅貸息率，有別於市場的稅貸產品，華僑永亨今年推出的稅貸優惠結構簡單，「即供免息」的每月平息為0%，不論貸款金額及客戶類別，客戶均可享最直接的優惠，而計及手續費0.69厘的實際年利率低至1.28厘，借款達50萬元及還款期12個月可享最低息。

稅貸1厘息最後召集  衝刺客趕尾班車​​​​​​​【下一頁

吳幗欣補充，加碼優惠主要是吸納全新客戶。該行會時刻密切關注市場變化，緊隨市場步伐，謹慎應對，務求適時為客戶提供優質服務，以及最切合需要的貸款產品。

此外，單以超市禮券來看，大眾財務以1萬元超市禮券作招徠。

至於早前4間大小銀行已加碼谷優惠，包括東亞 （00023） 把現金回贈從首推時的500元，加額至1,500元，令額外現金回贈驟增1,000元或兩倍。

另有3行則以變相減價冀突圍，包括中銀香港 （02388） 最低稅貸息1.25厘，較首推時的1.6厘低22%。而建行亞洲次輪息率為1.31厘，比首輪的2.01厘減價35%。最激是眾安（ZA Bank），貸息從1.75厘劈逾四成至僅1厘，但此全城最平息已於本周二（11月30日）截止。

比拼19間金融機構中，大新 （02356） 現以1.08厘為全城最低。

相關新聞：【2021稅貸戰】大行加碼兩倍谷優惠 稅貸現金回贈1500元

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

眾安銀行 中銀香港（02388） 東亞銀行（00023） 華僑永亨銀行 稅務貸款

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