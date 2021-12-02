▲ 【移民潮？】第三季「永久離港」提取MPF強積金按年增15%至9300宗 涉資26億元、續創近年新高

香港近兩年現移民潮，以「永久離港」為由提取強積金（MPF）的數據屢成關注。積金局（MPFA）發表最新季度強制性公積金計劃統計摘要顯示，2021年第3季以退休、提早退休、永久離港等理由申索強積金的申請達63,600宗，按季增6%。積金局續指，第三季以永久離港為由提取強積金宗數達9300宗，相當於按季多16%、按年多15%。

以金額計，上季以永久離港為由提取的強積金總額達26.04億元，按季增24%、按年增53%，金額創積金局2014年季報獨立統計有關數據後的新高。

積金局：永久離港提取宗數 不等於移民個案

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雖然上述數據常被視為香港移民潮的指標之一，積金局發言人強調，永久離港為由提取強積金的申索個案不等同移民個案。根據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目時有變動，雖然近4季數據，較前兩年提升，但較2016年、17年數據顯著改少。

當局續指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。

對於提取金額續創近年新高，積金局稱，由於強積金總體持續流入供款， 並累積投資回報，兩者都會推高提取強積金的申索金額。當局一再重申，永久離港為由申索強積金亦包括返回其原居地，例如非本地僱員結束在香港工作或移居內地生活。

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編輯：麥德銘