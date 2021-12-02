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【移民潮？】第三季「永久離港」提取MPF強積金按年增15%至9300宗　涉資26億元、續創近年新高

Hot Talk 16:08 2021/12/02

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【移民潮？】第三季「永久離港」提取MPF強積金按年增15%至9300宗　涉資26億元、續創近年新高

香港近兩年現移民潮，以「永久離港」為由提取強積金（MPF）的數據屢成關注。積金局（MPFA）發表最新季度強制性公積金計劃統計摘要顯示，2021年第3季以退休、提早退休、永久離港等理由申索強積金的申請達63,600宗，按季增6%。積金局續指，第三季以永久離港為由提取強積金宗數達9300宗，相當於按季多16%、按年多15%。

以金額計，上季以永久離港為由提取的強積金總額達26.04億元，按季增24%、按年增53%，金額創積金局2014年季報獨立統計有關數據後的新高。

第二季「永久離港」提取MPF強積金數據，詳情可見【下一頁】

積金局：永久離港提取宗數　不等於移民個案 

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】 

雖然上述數據常被視為香港移民潮的指標之一，積金局發言人強調，永久離港為由提取強積金的申索個案不等同移民個案。根據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目時有變動，雖然近4季數據，較前兩年提升，但較2016年、17年數據顯著改少。

當局續指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。

對於提取金額續創近年新高，積金局稱，由於強積金總體持續流入供款， 並累積投資回報，兩者都會推高提取強積金的申索金額。當局一再重申，永久離港為由申索強積金亦包括返回其原居地，例如非本地僱員結束在香港工作或移居內地生活。

新加坡爬頭香港成亞洲最貴生活成本城市 誰是全球之最？可見【下一頁】 

恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向立即收看

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【移民潮】金發局：移民成金融服務業短期憂慮 　可能出現人才外流問題

【移民潮？】去年永久離港提取強積金65.7億元破紀錄　統計處：近一年港人淨移出8.9萬、不等同移民（圖解數字、附短片）

編輯：麥德銘

經濟 移民 公積金 強積金

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