  • 19°C
香港時間 : 20211202日 (四) 17:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【高息股攻略】友邦預測股息率2.16厘　富瑞：近期下跌帶來買入機會

17:08 2021/12/02

分享：

Omicron變種病毒憂慮下，資金向債市避險，10年期美債息急插至近1.4厘水平。債息下跌恐拖累友邦 （01299） 的長期投資回報率，令友邦股價持續弱勢，周三收報82.85元，股息率1.67厘。有投行認為，友邦近期的下跌帶來長期買入機會，2023年預測股息率達2.16厘。

低風險高回報

富瑞發表報告指，友邦在不承擔過多資產負債表風險的情況下，實現高質量的營業利潤增長。自IPO以來，友邦營業利潤年複合增長率超過13%，負債比率穩定的低於14%，資本充足率達412%。該行指，友邦有超過80%的資產配置於固定資產收益，當中44%為政府債券，對金融的敞口出乎意料的低，限制其下行風險。

富瑞認為，隨著中國系統性風險的憂慮漸淡，疫情對增長的影響減弱，目前是理想的時機，投資於友邦的長期增長。

目標價105元

富瑞指，友邦市帳率跌至1.9倍，遠低於高峰時期的3倍，5年平均2.3倍，和IPO以來平均2.2倍，認為近期的下跌帶來買入機會。該行予友邦目標價105元，對應1倍股價對內涵價值比率（P/EV）及21倍股價對新業務價值（P/VONB）。據該行預測，2022年及23年的預測股息率分別1.97厘及2.16厘

該行指，亞洲市場在2020至2023年將貢獻全球GDP增長的50%，看好亞洲中產階級增長，壽險行業滲透率上升。隨著人口老化及工作年齡人口減少，將推動保險產品需求，加上退休保障帶來的儲蓄需求，作為亞洲市場中最大的人壽保險公司之一，友邦保險是主要受惠者。

相關文章：【高息股攻略】中國電力飆升9%破頂在即　券商料預測股息率達4.6厘

【高息股攻略】大摩料長實明年股息率達5厘　非地產業務持續復甦

記者：區嘉俊

港股 收息股 友邦保險（01299）

下一篇文章

【人幣定存】3大行罕有鬥加人民幣定存息 年結搶存戰升級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元
【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元
【薪酬趨勢】JobsDB：明年打工仔平均加薪1.7%　邊6大行業加薪幅度最高？（附詳情）
【薪酬趨勢】JobsDB：明年打工仔平均加薪1.7%　邊6大行業加薪幅度最高？（附詳情）
【港元定存】港元定存1個月最高5厘 大行撼贏虛銀
【港元定存】港元定存1個月最高5厘 大行撼贏虛銀
【打疫苗抽凱滙】凱滙單位落空　信和華置：第二輪抽獎活動終極大獎條件未達到
【打疫苗抽凱滙】凱滙單位落空　信和華置：第二輪抽獎活動終極大獎條件未達到
【周焯華受查】太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等
【周焯華受查】太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等
【人幣定存】人民幣短存受捧 最高息13.88厘
【人幣定存】人民幣短存受捧 最高息13.88厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款