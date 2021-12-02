【高息股攻略】友邦預測股息率2.16厘　富瑞：近期下跌帶來買入機會

Omicron變種病毒憂慮下，資金向債市避險，10年期美債息急插至近1.4厘水平。債息下跌恐拖累友邦 （01299） 的長期投資回報率，令友邦股價持續弱勢，周三收報82.85元，股息率1.67厘。有投行認為，友邦近期的下跌帶來長期買入機會，2023年預測股息率達2.16厘。

低風險高回報

富瑞發表報告指，友邦在不承擔過多資產負債表風險的情況下，實現高質量的營業利潤增長。自IPO以來，友邦營業利潤年複合增長率超過13%，負債比率穩定的低於14%，資本充足率達412%。該行指，友邦有超過80%的資產配置於固定資產收益，當中44%為政府債券，對金融的敞口出乎意料的低，限制其下行風險。

富瑞認為，隨著中國系統性風險的憂慮漸淡，疫情對增長的影響減弱，目前是理想的時機，投資於友邦的長期增長。

目標價105元

富瑞指，友邦市帳率跌至1.9倍，遠低於高峰時期的3倍，5年平均2.3倍，和IPO以來平均2.2倍，認為近期的下跌帶來買入機會。該行予友邦目標價105元，對應1倍股價對內涵價值比率（P/EV）及21倍股價對新業務價值（P/VONB）。據該行預測，2022年及23年的預測股息率分別1.97厘及2.16厘。

該行指，亞洲市場在2020至2023年將貢獻全球GDP增長的50%，看好亞洲中產階級增長，壽險行業滲透率上升。隨著人口老化及工作年齡人口減少，將推動保險產品需求，加上退休保障帶來的儲蓄需求，作為亞洲市場中最大的人壽保險公司之一，友邦保險是主要受惠者。

相關文章：【高息股攻略】中國電力飆升9%破頂在即 券商料預測股息率達4.6厘

【高息股攻略】大摩料長實明年股息率達5厘 非地產業務持續復甦

記者：區嘉俊