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【美股焦點】創辦人Dorsey退任推特CEO後　Square改名Block、專注發展區塊鏈

股市 16:05 2021/12/02

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【美股焦點】Square改名Block　專注發展區塊鏈

Twitter 創辦人Jack Dorsey 宣布離開Twitter 後，其領軍的移動支付公司Square（美：SQ） 隨即宣布改名Block Inc，全力發展區塊鏈。Square改名將於本月10日生效，但公司的交易代號仍為SQ。

Square上季收入增長27%遜預期　盤前跌逾4%【下一頁】

Square 表示，與目前的名稱相比，新名稱更好地涵蓋了其各種業務。另外，新名稱也與 Dorsey 對加密貨幣及區塊鏈技術（blockchain）的興趣一致。

Dorsey是比特幣支持者，而Square的業務亦有擴展至加密貨幣。Square目前持有約2.2億美元的比特幣。

Dorsey是Twitter 四位創辦人之一，2009年他成立了Square，聚焦於電子支付服務。雖然Twitter 的知名度較 Square高，但事實上，Square的市值已超Twitter，現時Square的市值達920億美元，比Twitter 350億市值高超過1.5倍。

截至9月底止年度，Square盈利達5.37億美元，收入達到167億美元。反觀，Twitter 同期虧損1.81億美元。

相關文章：【美股焦點】通用汽車上調今年盈利指引　芯片供應較預期好

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Twitter 區塊鏈 美股 Square（美：SQ） 比特幣

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