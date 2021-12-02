【轉數快】轉數快帳戶快突破千萬關 11月累積逾941萬個登記

▲ 今年首11個月，轉數快再增逾254萬個登記，累計帳戶近942萬個。

銀行快速支付系統轉數快（FPS），旗下帳戶快將突破1,000萬個。據香港銀行同業結算公司的最新統計，截至今年11月底，累積登記逾941.9萬個，按月再增逾17萬個戶口，或升1.8%。疫情顛覆市民的生活習慣，更帶旺遙距支付。去年底轉數快僅得687.8萬個帳戶，今年首11個月已驟增254萬個上客量，年初至今更錄得37%增幅。

展望前景，市料新增帳戶登記將持續創新紀錄，因年底不少銀行把服務升級，便利商戶以FPS收款，中小企等新登記帳戶料為增速的生力軍。

金管局回應本報查詢指，轉數快推出3年，登記數字及使用量一直有穩定增長。單以10月份數據來看，由系統推出至今年10月底，共錄得約925萬個帳戶登記，按年增加46%，相當於290萬個新增帳戶登記。由於一個用戶可以登記多於一個帳戶代號（例如手機號碼及電郵地址）並綁定多於一個銀行戶口，加上愈來愈多市民使用電子錢包及虛擬銀行，有需要透過轉數快增值及轉帳，都令有關登記數字按月持續增長。此外，轉數快的使用量亦持續上升。今年10月，平均每天處理約72.9萬宗即時交易，按年上升61%，涉及48億港元及1.3億元人民幣。

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金管局發言人表示，當局一直與銀行業界探討擴闊使用轉數快的應用場景，例如於2020年12月起，轉數快新增以香港身份證號碼作帳戶識別代號，以便利市民收取由機構發出的款項。這項新功能並非用於個人對個人轉帳，而只供已有收款人身份證號碼的機構發放款項（例如發放薪酬）之用。

另外，零售銀行今年底前會提升服務，以加入「app to app」功能，即可以從一個手機應用程式中，啓動轉換至手機銀行的應用程式，以轉數快付款。此舉可大大便利設有手機應用程式（mobile app）的商戶利用轉數快收款，並同時提升客戶體驗。

發言人又說， 轉數快的應用範圍由個人對個人支付，已擴展至繳付帳單及其他商戶支付，金管局一直有協助政府採用轉數快收款。多個政府部門已經接受以轉數快繳付帳單，以及於指定繳費櫃枱與自助服務機採用轉數快二維碼收款。政府亦計劃推出於網上採用轉數快付款的安排。

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問及轉數快會否增設美元等其他外幣，扭轉現僅得人民幣選擇，發言人回應，轉數快系統支援使用多種貨幣，會否增設美元等其他外幣，視乎市場實際需要，業界認為目前本地相關需求不大。但局方會不時檢視市場需求，在有需要時考慮加入美元或其他外幣。

此外，對於北上港人可否廣泛跨境使用轉數快，發言人透露，金管局不時與業界探討擴闊轉數快的應用場景，包括跨境使用。除了市場需要外，即時支付在跨境使用的場景之下，還需考慮如何符合資金流動的相關政策，以及反洗錢規定等。目前香港已有電子錢包營運商，容許用戶在內地以香港電子錢包付款，而轉數快可讓市民更便捷地為香港電子錢包增值或進行轉帳，有助支持香港電子錢包在內地使用。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源