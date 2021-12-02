【有相睇】英國業主賣港樓回鄉　全屋簡約格調　11年賺近500萬

不少外國人在港持有住宅物業，但個別業主近期賣樓走人。美聯物業李錦榮說，東涌東堤灣畔6座高層F室，實用面積607平方呎，兩房間隔，原業主開價860萬元放盤，近日終以838萬元易手，實用呎價約13,806元。從代理提供的單位相片可見，單位裝修企理，外望山景和泳池景。

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據悉，新買家為外區上車客，原居港島區，因看好東涌區未來基建配套、機場第三跑道及航天城等發展，加上家人亦居於東涌，為了方便日後照應，故買入單位自住。

代理透露，原業主為英籍人士，近年一直放租上述單位，早前受礙疫情留在外國，未能返港處理，及至近期，原業主終於回港，並決定放售單位，打算套現後，便回英國。資料顯示，原業主於2010年7月以340萬購入單位，持貨11年，現帳面獲利498萬元，物業期內升值1.46倍。

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