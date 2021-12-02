【投資心理學】從The Penthouse 看馬太效應 如何應用在經濟學上

今日要跟讀者介紹「馬太效應」（Matthew effect），是由美國社會學家Robert King Merton於六十年代提出，是指人、群體在名聲、財富和地位上有所成就的時候，便會有更多的優勢，有更容易獲得成功的機會；相反，一些在名聲、財富和地位上沒有成就的人，可能成功的機會會更低。這個放應除了應用在我們的日常生活和職場外，也應用在經濟學中，本會便會略作介紹如何將馬太效應應用在經濟學上。

由來

馬太效應主要是來自《聖經》的馬太福音一書，是關於一位貴族將要遠行，他在離開前叫來三個僕人，每人根據能力給予5,000元、3,000元和1,000元。當貴族從外地回來後，發現前兩者都將獲利翻倍，但只有1,000元的僕人將錢埋在地底下，最終前兩個僕人受到讚賞、第三個僕人則受到責罵。原來比喻的喻意是要人珍惜資源，但已經演變成「富者愈富、貧者愈貧」的現象。

應用在生活中

「羸在起跑線」是廣告的口語，但也是現實的寫照。如果有看韓國連續劇《Penthouse》，總共分為三緝，主要講述故事主人公吳允熙如何盡力幫自己和女兒躋身夢寐以求的上流社會。當中主角為了讓女兒入讀名校清雅藝術高中，而無所不用其極。在她的女兒入讀後，也因為出身的原因在學校受到不同程度欺凌和取笑。這個也是現實的寫照，有不少中六學生考完DSE後，如果家裏經濟條件可以的話，可以到國外讀書，否則為了減輕家中負擔，可能要進入職場工作。

最近教育局局長批評「躺平主義」鼓吹消極人生心態，其實正正是由「馬太效應」所引起。年輕人有感社會愈來愈不公，出現嚴重的「富者愈富、貧者愈貧」的差距，甚至愈來愈少社會向上流動的機會。「躺平主義」不是單指消極人生心態，在消極心態前是曾經努力嘗試過，但發現事與願違，才會決定躺平，到底是社會不均造成或是年輕人心態造成，相信只有教育家才知道。

在金融學上

這個與我們之前談及的經濟心理學中的羊群心態類似，在股市中，強勢的股票會「愈升愈有」，相反弱勢的股票則「愈跌愈有」，有的股價甚至遠超過其實際的價值，但投資者仍會高追，相信「總有人接火捧」。以最近整縮賭博行業為例，自從周焯華在本周被捕後，濠賭股也應聲下跌，蒸發了幾百億的市值。即使周焯華只是中介人的身份，甚至不擁有任何賭牌或賭場，但他的事件已經令到投資者對於濠賭股失去信心，出現「愈跌愈有」的情況。

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責任編輯：陳佳恩