【ET講股通】梁耀康：Risk off應對策略（附time code）（第二版︰加入文字內容）

美國發現本土首宗Omicron病例，道指倒跌461點，恒指今早受拖累其後倒升，半日升55點，報23714點。滙豐 （00005） 升近2%領市；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%破底；中國電力 （02380） 跌逾11%；恒大汽車 （00708） 跌逾12%。港股後市如何？獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

00：42 - 鮑威爾轉「鷹派」、美國首宗Omicron本土病例影響投資氣氛

02：30 - 美股「倒V」似調整多於轉勢 重倉宜考慮減磅

04：00 - 美股如穿昨日低位可減磅 如回穩可再觀望

05：01 - 恒指低位打轉 受海底撈 （06862） 、阿里健康 （00241） 、重磅股拖累

06：13 - 個股分析：友邦 （01299） 走勢不理想 拖低大市

07：15 - 恒指難彈起 於23000點水平要分注入貨

08：40 - 想搏撈底可以撈恒指長揸 可考慮盈富基金 （02800）

11：33 - 可留意濰柴動力 （02338） 、思摩爾 （06969）

13：09 - 個股分析：香港科技探索 （01137） 暫時避一避

13：45 - 個股分析：雷蛇 （01337） 短期不宜再吼

14：45 - 個股分析：中國電力 （02380） 現水平可考慮買入

15：57 - 個股推介：中國建築國際 （03311）

17：48 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 冇貨甚麼價位可買入？

19：27 - 觀眾問股：匯豐 （00005） 現時是收集時機？

20：11 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 前景點睇？

25：23 - 觀眾問股：美股今晚可留意咩股？Tesla（美：TSLA）可入貨？

28：08 - 港股收市市況速報



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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股表現硬淨，未受累美股昨晚跌勢，恒指全日收報23788點，升130點，大市總成交1,475億元。

道指昨晚一度升逾500點，尾市倒跌逾400點收場，主要由於美國確診首宗Omicron個案，拖累美股應聲急跌。若重倉美股，宜適量減磅，短恐再考驗低位，尤其是假如今晚美股再跌穿昨日低位；相反，若美股今晚回穩，則再觀望。

港股方面，恒指失守10月低位後，連日打底，但相信難望大幅上升。拖累恒指的包括累積跌幅巨大的海底撈 （06862） 、阿里健康 （00241） 、碧桂園服務 （06098） 等，而權重股如阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 亦積弱，故港股後市暫難有驚喜。

部署上，在23000點水平依然可以分批收集優質股，待重新走出新升浪，始逐步加碼。

撈底宜選指數相關產品，根據往績，恒指該年下跌後，翌年通常都有較佳表現。

進取揀股的話，可留意濰柴動力 （02338） ，股價升7.2%至16.16元，失守15元止蝕。思摩爾 （06969） 升14.7%至51.95元，短技術走勢轉強，目標看60元，失守47至48元、45元水便宜止蝕。香港科技探索 （01137） 跌2.9%至8.49元，未宜撈底。私有化作價不如預期的雷蛇 （01337） 跌7.9%至2.46元，未宜沾手。中國電力 （02380） 配股，跌12.2%至3.81元，支持看3.5元。

潛力股可留意中國建築 （03311） ，股價升5.6%至8.46元，向上先看9元，止蝕用8元、7.8元。

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