【元宇宙】網易雲音樂9899首掛　丁磊「分身」三人跨越21年齊敲鑼

▲ 網易雲音樂9899首掛 丁磊「分身」三人跨越21年齊敲鑼

「元宇宙」成全城熱話，網易雲音樂 （09899） 今日首掛，雲音樂首席執行官丁磊趁機大玩「穿越」，以三個不同歲數的「丁磊」完成「雲敲鑼」，為全球首個「元宇宙」上市儀式。三個「丁磊」分別為綫上下儀式敲鑼的丁磊本人，以及2000年29歲及2021年50歲的AI虛擬人「丁磊」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

網易雲音樂掛牌，丁磊用四首歌表達「四次敲鑼，四種心境」，看【下一頁】

值得留意是，丁磊曾於2000年網易在美國上市時表示，希望可以開設一家唱片公司。到2013年網易雲音樂成立時，他於首場發布會指，「年輕時候的理想就是開一家唱片公司，理想破滅了，現在就做一個音樂產品吧。」。

內媒表示，網易雲音樂在杭州總部舉行小規模綫下儀式，並同步在網易伏羲沉浸式活動系統「瑤台」舉辦綫上敲鑼儀式，三位「丁磊」跨越21年齊敲鑼。據指，參與觀禮的嘉賓也可通過操控自己的「數字分身」在虛擬世界中見證網易雲音樂上市。

網易早已透露有意拓展元宇宙市場，並在VR、AR、人工智能、引擎、雲遊戲、區塊鍊等領域做技術儲備，網易伏羲沉浸式活動系統瑤台是其中的落地產品之一。資料顯示，瑤台具有AI捏臉、表情遷移、動作遷移等能力，可應用於國際學術會議、簽約儀式、線上展會、產品發布會等場景。

相關文章：

【新股IPO】網易雲音樂9899平開後暫跌0.5% 每手暫蝕50元

【元宇宙】大摩：蘋果料即將發布AR裝置 將改變整個局勢

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】