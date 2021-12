特朗普痛斥梅根唔尊重英女王「哈里被利用遲早後悔」

美國前總統特朗普與英國哈里王子妻子梅根不和,過往多次發表言論嘲諷梅根。特朗普接受英媒專訪時痛斥梅根不尊重英女王,又聲稱梅根是在利用哈里,指哈里遲早會感到後悔。

特朗普(Donald Trump)接受英國GB News的專訪周三(1日)播出。特朗普於訪問中談及梅根(Meghan Markle)時,形容自己由第一日開始已不喜歡對方(not a fan)。

特朗普回憶他訪問英國並與英女王會面的情景,他讚揚英女王多年以來都沒有醜聞,是個偉大而了不起的女人,也受到所有人尊重。

特朗普批評梅根不尊重英女王,他更表示:

我覺得哈里被徹底利用,他遲早有一日會後悔。

(I think Harry has been used horribly and I think some day he will regret it.)