特朗普痛斥梅根唔尊重英女王「哈里被利用遲早後悔」

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美國前總統特朗普與英國哈里王子妻子梅根不和，過往多次發表言論嘲諷梅根。特朗普接受英媒專訪時痛斥梅根不尊重英女王，又聲稱梅根是在利用哈里，指哈里遲早會感到後悔。
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特朗普（Donald Trump）接受英國GB News的專訪周三（1日）播出。特朗普於訪問中談及梅根（Meghan Markle）時，形容自己由第一日開始已不喜歡對方（not a fan）。
特朗普回憶他訪問英國並與英女王會面的情景，他讚揚英女王多年以來都沒有醜聞，是個偉大而了不起的女人，也受到所有人尊重。
特朗普批評梅根不尊重英女王，他更表示：
我覺得哈里被徹底利用，他遲早有一日會後悔。
（I think Harry has been used horribly and I think some day he will regret it.）
特朗普再補充指，他認為梅根徹底利用哈里（Prince Harry），不但破壞了哈里與家人的關係，也傷害了英女王。
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前英國脫歐黨黨魁、節目主持法拉奇（Nigel Farage）詢問特朗普，對梅根使用公爵夫人頭銜向美國國會議員作政治遊説一事有何看法。
特朗普則回應指：
我覺得她在嘗試做非常不恰當的事。
（She is trying do things that I think are very inappropriate.）
另外，特朗普在訪問中也談到英國首相約翰遜（Boris Johnson）。特朗普形容約翰遜支持風力發電場推動英國碳中和的舉動荒謬，他表示自己仍很喜歡約翰遜，但稱對方支持可再生風能犯下大錯。
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責任編輯：鄭錦玲