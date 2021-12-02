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特朗普痛斥梅根唔尊重英女王「哈里被利用遲早後悔」

環球社會熱點 15:15 2021/12/02

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美國前總統特朗普與英國哈里王子妻子梅根不和，過往多次發表言論嘲諷梅根。特朗普接受英媒專訪時痛斥梅根不尊重英女王，又聲稱梅根是在利用哈里，指哈里遲早會感到後悔。

法國媒體爆料馬克龍 私下稱約翰遜「小丑」 【下一頁】

【英國王室】傳英女王一舉動 成哈里梅根脫離導火線 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）接受英國GB News的專訪周三（1日）播出。特朗普於訪問中談及梅根（Meghan Markle）時，形容自己由第一日開始已不喜歡對方（not a fan）。

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特朗普回憶他訪問英國並與英女王會面的情景，他讚揚英女王多年以來都沒有醜聞，是個偉大而了不起的女人，也受到所有人尊重。

特朗普批評梅根不尊重英女王，他更表示：

我覺得哈里被徹底利用，他遲早有一日會後悔。

（I think Harry has been used horribly and I think some day he will regret it.）

特朗普再補充指，他認為梅根徹底利用哈里（Prince Harry），不但破壞了哈里與家人的關係，也傷害了英女王。

【英國王室】被指憂慮梅根子女膚色 查理斯斥作故仔 【下一頁】

前英國脫歐黨黨魁、節目主持法拉奇（Nigel Farage）詢問特朗普，對梅根使用公爵夫人頭銜向美國國會議員作政治遊説一事有何看法。

特朗普則回應指：

我覺得她在嘗試做非常不恰當的事。

（She is trying do things that I think are very inappropriate.）

另外，特朗普在訪問中也談到英國首相約翰遜（Boris Johnson）。特朗普形容約翰遜支持風力發電場推動英國碳中和的舉動荒謬，他表示自己仍很喜歡約翰遜，但稱對方支持可再生風能犯下大錯。

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責任編輯：鄭錦玲

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