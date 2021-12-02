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【電子煙股】內地諮詢電子煙管理辦法　思摩爾由跌抽升14%市值重上3000億、霧芯科技盤前升近兩成

股市 17:10 2021/12/02

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【電子煙股】內地公開諮詢電子煙管理辦法　思摩爾由跌抽升14%、市值重上3000億

國家煙草專賣局就《電子煙管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。當局表示，電子煙產品在中國境內上市銷售前，應當經煙草專賣行政主管部門登記，對符合條件的，准予登記並納入電子煙產品目錄。

美國上市的霧芯科技（美：RLX）盤前升19.5%，報4.91美元。思摩爾國際 （06969） 於本港午市由跌轉升，收市大升15%，報51.95元，成交近32億元，思摩爾最新市值重上3000億，最新達3122億元。

其他電子煙相關股，中國波頓 （03318） 升7%，比亞迪電子 （00285） 跌2%。

大和：電子煙徵求意見反映中央支持行業長遠發展、看好電子煙龍頭【下一頁】

該辦法所稱電子煙，是指產生含煙堿（尼古丁，下同）的氣溶膠供人抽吸的電子傳送產品。電子煙包括煙彈、煙具以及煙彈與煙具組合銷售的產品等，不包括已納入卷煙管理的加熱卷煙。

當局建議設立電子煙生產企業、電子煙代加工企業、電子煙品牌持有企業和電子煙用煙堿生產企業，必須經國務院煙草專賣行政主管部門批準，取得煙草專賣生產企業許可證，並經市場監督管理部門核准登記

另外，電子煙產品在進入統一的電子煙交易管理平台銷售前，應按要求核定計稅基價。

相關文章：

【電子煙股】國務院新增法規、電子煙參照捲煙規定執行　思摩爾升逾7%、中國波頓升近兩成

【電子煙股】思摩爾首三季經調整純利按年升71.6%　股價升近15%

港股 思摩爾國際（06969） 煙草產品

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