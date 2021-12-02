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【大行點睇】里昂指佳兆業有高違約風險　大削目標價80%至僅0.8元

股樓投資 17:13 2021/12/02

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里昂發表報告指，佳兆業(01638) 面對高違約風險，未來數個月將有三筆離岸債券到期。該行認為集團放售香港兩個項目，及潛在出售在港上市的物管業務佳兆業美好(02168) 只能提供有限幫助，出售資產不足以解決流動性問題；相信放寬限制性現金(restricted cash)是解決流動性問題的唯一辦法。

里昂一舉將佳兆業股份評級由「買入」降至「沽售」，目標價由3.7元大削至0.8元，並調低集團今年至2023年核心盈利預測分別59%、59.5%及56.9%，以反映銷售及竣工下跌及毛利率走低。該行認為，佳兆業的前路現時取決於銀行或政策制定者的決定。

 

 

【Omicron】平安證券指12月宜採攻守兼備策略 推薦十大港股金股

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同場加映  【iM Cafe】港股反彈暫脫險 聯儲局放鷹點部署？​​​​​​

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

佳兆業集團（01638） 港股

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