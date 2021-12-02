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【異動股】擁氫能概念　華眾車載昨創上市新高後　今急插近40%

股樓投資 17:17 2021/12/02

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擁氫能概念的華眾車載(06830)，前兩日遭資金熱炒，累計漲幅接近35%創上市新高。惟該股今日股價急跌，收市跌38.5%。

另外，公司早前亦獲納入MSCI中國小型股指數的成分股，自2021年11月30日收市後生效。董事會相信，公司獲納入該MSCI中國小型股指數代表資本市場對公司價值及表現的肯定。公司將繼續積極尋求並掌握市場機遇，以實現於公司的投資價值。

今日其他氫能概念股普遍向好，濰柴(02338)升7.2%錄4連升；京城機電(00187)升6.8%創新高；中集安瑞科(03899)升2.4%錄5連升，旗下中集車輛(01839)更急升近16%。

 

【Omicron】平安證券指12月宜採攻守兼備策略 推薦十大港股金股

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撰文 : 周兆邦

華眾車載（06830） 港股

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