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【港康碼】申請港康碼要留意！　實名登記+更新安心出行3.0版本上載行蹤

科技 14:49 2021/12/02

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創新及科技局今日舉行記者會公布「香港健康碼」安排詳情，讓市民申請及熟習功能，待正式「通關」時可以暢順運作。

香港特區政府近日積極與內地討論恢復免檢疫通關，而終在今（2日）有新進展。創新及科技局今日舉行記者會公布「香港健康碼」安排詳情，讓市民申請及熟習功能，待正式「通關」時可以暢順運作。

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創新及科技局局長薛永恒率先指出，「港康碼」需要實名登記、提供住址證明及出行記錄。而系統會在12月10日早上9時起，開放予市民網上申請註冊。薛永恒提醒用戶，需要透過「安心出行」上傳21日的出行紀錄，因此政府亦將同步更新安心出行3.0版本，屆時安心出行將會增加「香港健康碼」的按鈕，助互通及登入。

副政府資訊科技總監黃志光解釋，首次申請「港康碼」時，需要輸入個人資料、身份證明文件以及提供開通戶口的個人識別碼。同時，帳戶要輸入手機號碼，其後每次登入需要手機電話短訊作一次性核實。

政府資訊科技總監林偉喬提及，若市民使用多過一部手機，所有手機的出行紀錄都需要上載到「港康碼」。

是次「港康碼」與內地及澳門的健康碼一樣，將分為3種顏色，分別是：紅、黃及綠。其中「紅色」代表確診者、疑似確診者、密切接觸者、接受強制檢疫人士；「黃色」代表過去14天曾居於有風險地區，或者抵港未滿21天的豁免人士，「綠色」是健康人士，未來可以用作申請轉換至「粵康碼」或者「澳康碼」。

【資料外洩】北京健康寶洩過千藝人個人資料　身份證號碼以1元人民幣發售

責任編輯：曾曉汶

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