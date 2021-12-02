▲ 【周焯華受查】美高梅CFO：太陽城貴賓廳停運對業務影響不大 事件讓市場對博彩中介產生疑問

太陽城集團 （01383） 大股東周焯華被捕，間接重創澳門博彩中介人活動。美高梅國際酒店集團（美：MGM）首席財務官Jonathan Halkyard 出席行業會議時表示，博彩貴賓廳佔澳門博彩市場的EBITDA不多，而公司一直側重利潤率較高的高端中場業務，不認為事件會對美高梅業務產生重大影響。

被問及周焯華被捕及太陽城中介停運澳門賭廳的影響，Halkyard重申，太陽城暫停在美高梅旗下酒店營業，「事實上，儘管博彩貴賓廳佔據澳門市場相當數量的市場收入，但不佔據市場上太多EBITDA，尤其是近幾個月。」

美高梅一向側重高端中場業務

Halkyard指出，事件讓人們對博彩中介業務產生了疑問，但美高梅的業務一向側重高端中場業務，而高端中場業務的利潤率較博彩中介高。Halkyard表示，許多人留意這些業務的發展方向，自己不認為會對美高梅業務產生重大影響。

對於澳門賭牌情況，Halkyard稱，今年9月澳門政府發布修改娛樂場幸運博彩經營法律制度諮詢文件，公司已就政府要求，提供具備不同要素的意見，公司已對此進行非常快速的審查。他表示，不清楚續牌是否能在明年6月之前完成，但認為美高梅在續牌方面處於非常有利的地位，對此非常樂觀。

看好澳門博彩長遠機會及需求

被問及第三季澳門市場表現時，Halkyard 稱，近期收入只為2019年的30%，主要是受到當地旅遊限制所影響，預計情況將持續一段時間，雖然相關措施有望放寬，但難以評估當中的時間表。他提到，看好澳門長遠機會及需求。

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編輯：李哲毅