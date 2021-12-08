【Omicron變種】57地區出現確診 非洲南部個案疑急增（不斷更新）

新冠肺炎Omicron變種病毒引發的疫情持續在全球發酵，世界衛生組織（WHO）表示，已在多個地區錄得Omicron變種確診病例。目前已有57個國家或地區錄得，世衛總幹事譚德塞指，目前對Omicron變種病毒了解不多。

美國加州現首例Omicron變種 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】

世衛周二（7日）公布每周流行病學更新，指出現時全球已有57國發現Omicron變種確診病例。

專家表示，非洲南部國家新冠確診個案急增，雖然未知確切成因，但估計非常有可能與Omicron變種有關。世衛發現在南非等地，Omicron變種個案急速在高免疫群體中擴散。

世衛更指，初步分析推斷，Omicron變種可能減弱中和抗體的作用，導致部分擁有天然抗體人士的保護力減少。

《路透社》報道，泰國衛生官員周一（6日）宣布，在1名上月底入境的美國公民檢測樣本中發現Omicron變種病毒，令泰國成為第47個錄得Omicron變種的國家或地區。泰國官員透露，該名美國男性現年35歲，已在西班牙生活了1年，目前徵狀輕微，當局正在為接觸者進行檢測。

巴西錄Omicron變種確診 拉丁美洲首例 【下一頁】

世衛上周三（1日）表示，並預料數目會繼續增加。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛密切關注Omicron變種病毒發展，但對目前情況不感到驚訝。

目前錄得Omicron變種確診地區名單及部分地區應對方法

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譚德塞表示，當局目前對Omicron變種病毒了解不多，傳播能力、感染後出現的嚴重程度、測試、治療方式，以及其對疫苗有效性的影響亦需更多了解。譚德塞指，Delta變種仍是全球主流，強調若國家及地區選擇不採取措施阻止Delta變種，亦不能阻止Omicron變種傳入。

錄得確診國家地區名單

亞洲：

日本

香港

南韓

印度

馬來西亞

新加坡

斯里蘭卡

泰國

馬爾代夫

尼泊爾

大洋洲：

澳洲

斐濟

中東地區：

以色列

沙特阿拉伯

阿聯酋

非洲：

博茨瓦納

尼日利亞

南非

加納

贊比亞

莫桑比克

突尼西亞

津巴布韋

塞內加爾

突尼斯

納米比亞

美洲：

巴西

美國

加拿大

智利

墨西哥

阿根廷

歐洲：

奧地利

比利時

意大利

捷克

丹麥

法國

德國

荷蘭

挪威

葡萄牙

希臘

瑞典

英國

瑞士

西班牙

愛爾蘭

冰島

盧森堡

羅馬尼亞

克羅地亞

愛沙尼亞

芬蘭

拉脫維亞

黑山共和國

俄羅斯

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責任編輯：李俊儀