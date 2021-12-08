【Omicron變種】57地區出現確診 非洲南部個案疑急增（不斷更新）

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【Omicron變種】英研究發現「隱形版」 PCR檢測或難分辨
新冠肺炎Omicron變種病毒引發的疫情持續在全球發酵，世界衛生組織（WHO）表示，已在多個地區錄得Omicron變種確診病例。目前已有57個國家或地區錄得，世衛總幹事譚德塞指，目前對Omicron變種病毒了解不多。
美國加州現首例Omicron變種 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】
世衛周二（7日）公布每周流行病學更新，指出現時全球已有57國發現Omicron變種確診病例。
專家表示，非洲南部國家新冠確診個案急增，雖然未知確切成因，但估計非常有可能與Omicron變種有關。世衛發現在南非等地，Omicron變種個案急速在高免疫群體中擴散。
世衛更指，初步分析推斷，Omicron變種可能減弱中和抗體的作用，導致部分擁有天然抗體人士的保護力減少。
《路透社》報道，泰國衛生官員周一（6日）宣布，在1名上月底入境的美國公民檢測樣本中發現Omicron變種病毒，令泰國成為第47個錄得Omicron變種的國家或地區。泰國官員透露，該名美國男性現年35歲，已在西班牙生活了1年，目前徵狀輕微，當局正在為接觸者進行檢測。
巴西錄Omicron變種確診 拉丁美洲首例 【下一頁】
世衛上周三（1日）表示，並預料數目會繼續增加。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛密切關注Omicron變種病毒發展，但對目前情況不感到驚訝。
目前錄得Omicron變種確診地區名單及部分地區應對方法
譚德塞表示，當局目前對Omicron變種病毒了解不多，傳播能力、感染後出現的嚴重程度、測試、治療方式，以及其對疫苗有效性的影響亦需更多了解。譚德塞指，Delta變種仍是全球主流，強調若國家及地區選擇不採取措施阻止Delta變種，亦不能阻止Omicron變種傳入。
錄得確診國家地區名單
亞洲：
大洋洲：
中東地區：
非洲：
美洲：
歐洲：
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責任編輯：李俊儀