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【Omicron變種】57地區出現確診 非洲南部個案疑急增（不斷更新）

環球社會熱點 17:24 2021/12/08

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新冠肺炎Omicron變種病毒引發的疫情持續在全球發酵，世界衛生組織（WHO）表示，已在多個地區錄得Omicron變種確診病例。目前已有57個國家或地區錄得，世衛總幹事譚德塞指，目前對Omicron變種病毒了解不多。

美國加州現首例Omicron變種 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】

世衛周二（7日）公布每周流行病學更新，指出現時全球已有57國發現Omicron變種確診病例。

專家表示，非洲南部國家新冠確診個案急增，雖然未知確切成因，但估計非常有可能與Omicron變種有關。世衛發現在南非等地，Omicron變種個案急速在高免疫群體中擴散。

世衛更指，初步分析推斷，Omicron變種可能減弱中和抗體的作用，導致部分擁有天然抗體人士的保護力減少。

《路透社》報道，泰國衛生官員周一（6日）宣布，在1名上月底入境的美國公民檢測樣本中發現Omicron變種病毒，令泰國成為第47個錄得Omicron變種的國家或地區。泰國官員透露，該名美國男性現年35歲，已在西班牙生活了1年，目前徵狀輕微，當局正在為接觸者進行檢測。

巴西錄Omicron變種確診 拉丁美洲首例 【下一頁】

世衛上周三（1日）表示，並預料數目會繼續增加。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛密切關注Omicron變種病毒發展，但對目前情況不感到驚訝。

目前錄得Omicron變種確診地區名單及部分地區應對方法

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譚德塞表示，當局目前對Omicron變種病毒了解不多，傳播能力、感染後出現的嚴重程度、測試、治療方式，以及其對疫苗有效性的影響亦需更多了解。譚德塞指，Delta變種仍是全球主流，強調若國家及地區選擇不採取措施阻止Delta變種，亦不能阻止Omicron變種傳入。

錄得確診國家地區名單

亞洲：

  • 日本
  • 香港
  • 南韓 
  • 印度
  • 馬來西亞 
  • 新加坡
  • 斯里蘭卡
  • 泰國
  • 馬爾代夫
  • 尼泊爾

大洋洲：

  • 澳洲
  • 斐濟

中東地區：

  • 以色列
  • 沙特阿拉伯
  • 阿聯酋   

非洲：

  • 博茨瓦納
  • 尼日利亞
  • 南非
  • 加納
  • 贊比亞
  • 莫桑比克
  • 突尼西亞
  • 津巴布韋
  • 塞內加爾
  • 突尼斯
  • 納米比亞

美洲：

  • 巴西
  • 美國
  • 加拿大
  • 智利
  • 墨西哥
  • 阿根廷

歐洲：

  • 奧地利
  • 比利時
  • 意大利
  • 捷克
  • 丹麥
  • 法國
  • 德國
  • 荷蘭
  • 挪威
  • 葡萄牙
  • 希臘
  • 瑞典
  • 英國
  • 瑞士
  • 西班牙
  • 愛爾蘭
  • 冰島
  • 盧森堡
  • 羅馬尼亞
  • 克羅地亞
  • 愛沙尼亞
  • 芬蘭
  • 拉脫維亞
  • 黑山共和國
  • 俄羅斯

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責任編輯：李俊儀

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